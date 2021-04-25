المغرب.. قراصنة ينشرون "صورا مخلة" على صفحة زعيمة الحزب الاشتراكي بفيسبوك

أعلن ”الحزب الاشتراكي الموحد“ المغربي ، مساء الأحد على صفحته في فيسبوك ، أن الصفحة الرسمية لأمينته العامة الدكتورة نبيلة منيب على نفس الموقع تعرضت للقرصنة.

حيث فوجئ المتصفحون بنشر صور مخلة بالآداب على شكل ستوري في صفحة الأستاذة الجامعية ،والقيادية السياسية المعروفة التي تتولى حاليا التنسيق بين أحزاب اليسار المغربي، في إطار فدرالية اليسار الديمقراطي.

ودعا الحزب إلى ”الانتباه و اليقظة لأي محتوى قد يكون نشر أو ينشر على الصفحة المقرصنة“.

وأكد عبد اللطيف اليوسفي القيادي في الحزب لموقع ”أنفاس“، أن الأطر المكلفة بإدارة الصفحة ”منهمكون في استرجاعها، ومتابعة خيوط القرصنة لمعرفة الجهة التي اقترفت هذا الفعل الشنيع“على حد تعبيره.

كما وعد ”لن نسكت على هذا الفعل كحزب، وسنعمل على إجلاء الحقيقة والوصول إلى الجهة التي كانت وراء فعل القرصنة كأسلوب مجرم قانونا، سواء أكانوا أطفالا طائشين أو جهة ما لها حسابات معينة مع الحزب ”.