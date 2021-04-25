الدبيبة يلغي رحلته إلى بنغازي "لدواع أمنية"

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاته، التي كانت مقررة يوم الإثنين في مدينة بنغازي، ”لدواعٍ أمنية“.

من جهته، أعلن المتحدث باسم حكومة دبيبة، عبر ”فيسبوك“، تأجيل اجتماع الحكومة الليبية، في بنغازي، على أن يتم التحضير لموعد لاحق، حسب قوله.

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وأوضحت مصادر ليبية أن القرار جاء بعد رفض سلطات مطار بنينا في بنغازي السماح لوفد أمني خاص تابع للدبيبة، يضم أفراد الحماية والمراسم، بالنزول من الطائرة التي كانت تقلهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزراء غادروا بنغازي بعد وصولهم إليها، مساء الأحد، على نفس الطائرة.

وكان مقررًا أن يبدأ الدبيبة ووزراؤه يوم الإثنين، سلسلة من الاجتماعات في مدينة بنغازي.

ووجه الدبيبة خطابا لكافة طاقم حكومته، دعاهم خلاله إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث في مدينة بنغازي يوم الإثنين.

وصرح حينها الناطق باسم الحكومة أن الدبيبة ووزراءه سيزورون المناطق والمؤسسات المتضررة من الحرب للاطلاع على أحوالها بالتزامن مع اجتماع الحكومة في المدينة.