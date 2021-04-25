بقرار منفرد ومفاجئ.. تكليف "كتيبة حطين" بفتح الطريق الساحلي في ليبيا

أصدر رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، أمر تكليف لكتيبة حطين ”ميليشيا من مصراتة“، بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة غربًا إلى سرت شرقًا.

ويتزامن قرار الحداد مع انعقاد اجتماع للجنة (5+5) العسكرية الليبية، في مقرها بمدينة سرت اليوم الأحد، لمناقشة نزع الألغام وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة.

وبحسب أمر التكليف الذي أصدره الحداد وسرب اليوم، تمنح الكتيبة كامل الصلاحيات في سبيل ضبط الأمن بالطريق الساحلي والأهداف الحيوية الواقعة في نطاق التكليف، والرد بقوة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى برفض الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات.

واعتبرت مصادر سياسية ليبية مطلعة تحدثت إلى ”إرم نيوز“، أن إصدار الحداد لهذا الأمر مفاجىء، نظرا لمواقف الميليشيات المتشددة من فتح الطريق الساحلي.

وأشارت المصادر إلى أن فتح الطريق بهذه الطريقة، ومنح كتيبة ”حطين“ السيطرة على التنقل فيه، يتيح هيمنة الميليشيات عليه، كما يعتبر آحادي الجانب بمعزل عن لجنة (5+5) العسكرية، فضلا عن كونه اختبارا لقوة ونفوذ الحداد نفسه على الميليشيات.

ويوم الخميس الماضي، أعلن إبراهيم بيت المال، القيادي بالمجلس العسكري مصراتة، وآمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان حكومة الوحدة الوطنية، أن ضباط العمليات في الغرفة وآمري المحاور والقادة الميدانيين يدرسون فتح الطريق الساحلي من عدمه، لكنه تمسك بأن الطريق الساحلي لن يفتح حتى إخراج المُرتزقة، ورجوع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (قوات الجيش الليبي) إلى الرجمة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من لجنة (5+5) العسكرية عقب اجتماعها اليوم بهذا الشأن.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، الخميس أيضا، أن لجنة (5+5) ستعقد اجتماعًا اليوم الأحد، لبحث آلية فتح الطريق الساحلي، وعملية إخلاء القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية ستضع برنامج العمل لتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق جنيف.

ولم ينجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في زيارة سابقة له لخطوط التماس، قبيل حصول حكومته على ثقة البرلمان، في إقناع الميليشيات بفتح الطريق الساحلي، رغم أنه وعد بذلك.