المغرب يستدعي السفير الإسباني احتجاجا على استضافة زعيم البوليساريو

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، استدعاء السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز رودريغيز؛ احتجاجا على استضافة أمين عام جبهة ”البوليساريو“، إبراهيم غالي.

وأعربت وزارة الخارجية المغربية في بيان، عن أسفها لاستضافة إسبانيا لزعيم جبهة ”البوليساريو“ الانفصالية إبراهيم غالي، الذي تتهمه الرباط بارتكاب جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وعبرت الخارجية المغربية عن خيبة أملها من الموقف الإسباني الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية.

وقالت الخارجية المغربية، إن ”الموقف الإسباني يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة، منها لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟“.

وأضافت: ”ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟“.

وكانت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، كشفت يوم الخميس الماضي، عن نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا لتلقي العلاج، وأكدت جبهة ”بوليساريو“ الخبر، كما أشارت لتماثله للشفاء من الإصابة بكورونا.

وسارعت ”الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان“ فور علمها بالخبر، إلى تقديم طلب مستعجل للمدعي العام بمحكمة التحقيق المركزية بإسبانيا؛ لتوقيف زعيم جبهة ”البوليساريو“ الذي دخل إسبانيا بالاسم المستعار ”محمد بنباتوش“؛ لأنه مطلوب من قبل القضاء الإسباني في قضية اغتصاب، كما طالبت بالتحقيق معه بخصوص جرائم إنسانية ارتكبها.