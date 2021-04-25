تصاعد الصراع بين سعيد وحركة النهضة يهدد آمال الحوار الوطني في تونس

رأى محللون سياسيون أن توتر العلاقة بين رئيس الدولة قيس سعيّد، وحركة النهضة في الآونة الأخيرة، يهدد الآمال التي كان يترقبها الشارع التونسي، في تنظيم حوار وطني، لمعالجة أسباب الأزمة السياسية في تونس.

وتجددت في الآونة الأخيرة الخلافات بين رئيس الدولة وحركة النهضة بوتيرة غير مسبوقة، وذلك بعد رفض قيس سعيّد ختم تعديل لقانون المحكمة الدستورية، الذي اعتبره ”صيغ على المقاس لتصفية الحسابات السياسية“، فيما هددت قيادات من ائتلاف ”الكرامة“ المحسوب على حركة النهضة بتوظيف ملف طبي بهدف عزل رئيس الدولة.

وتعمقت الخلافات بين الطرفين، بعد إعلان قيس سعيّد الشرعية الدستورية لقيادته للقوّات الأمنية المسلحة إلى جانب القوات العسكرية، ثم إثر صدور بطاقة جلب من المحكمة العسكرية، بحق النائب المحسوب على النهضة راشد الخياري، بسبب اتهامه لقيس سعيد بتلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية الماضية.

ورأى محللون أن فرص تنظيم حوار سياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، ”صارت معدومة“.

وقال المحلل السياسي رياض حيدوري، إن ”الصراعات بين رئيس الدولة قيس سعيد وحركة النهضة، بلغت درجة عالية من التوتر، يريد من خلالها كل طرف الإطاحة بالآخر“، حسب تعبيره.

واعتبر حيدوري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن حركة النهضة ”باتت تشعر أنها مهددة في وجودها، وأن رئيس الدولة لن يقبل أي حوار على شاكلة الحوارات السابقة بحثا عن تسويات سياسية، فاختارت التصعيد في المواجهة“.

وأضاف حيدوري أن حركة النهضة ”كانت من البداية، غير راضية عن مبادرة الحوار التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، بسبب بنودها التي لا تستبعد تشكيل حكومة جديدة، وتغيير النظام السياسي، وهي عوامل تخسر من خلالها النهضة موقعها في المشهد السياسي“، حسب تعبيره.

مناخ يشوبه التوتر

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن ”المناخ السياسي العام في تونس، يشوبه التوتر، بين كل مكوناته، بما يستبعد تنظيم أي حوار بين الفرقاء السياسيين، مثلما يستبعد حدوث أي تسوية سياسية في الأيام المرتقبة“.

وقال القيزاني في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”المشهد السياسي التونسي يعيش في جزء منه على وقع استقطاب جديد، بين مناصرين لحركة النهضة في مزاعم التصدي لانفراد رئيس الدولة بالحكم، ومناصري رئيس الدولة في التخلص من المنظومة السياسية، التي تميز أداؤها بالفشل خلال العشرية الماضية“، لافتا إلى أن ”هذا الاستقطاب يضعف فرص الحوار“.

وأضاف القيزاني أن ”وجهات نظر في تونس لا ترى فائدة من عقد حوار بين الفرقاء السياسيين بهدف إعادة إنتاج المنظومة السياسية نفسها، وهو الموقف الذي يتبناه الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي“.

لكن الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي يرى أن ”تفاقم الصراعات بين رئيس الدولة قيس سعيد، وقيادات من حركة النهضة، لا يحجب وجود فرصة ضئيلة لإنهاء الأزمة، إذا ما قررت النهضة التخلي عن المشيشي، والقبول بتشكيل حكومة جديدة“.

واعتبر السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الاستجابة لشرط رئيس الدولة التخلي عن المشيشي للشروع في الحوار، سيقود إلى تسوية سياسية مرتقبة“.