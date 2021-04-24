بعكس "مجلس الدولة".. البرلمان الليبي يرحب بتصريحات وزيرة الخارجية حول خروج "كل القوات الأجنبية‎"

أشادت لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي اليوم السبت، بكلمة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بشأن ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا بلا استثناء.

واعتبرت اللجنة في بيان أن كلمة المنقوش عبرت عن تطلعات الشعب الليبي، مشيرة إلى ”استنكارها محاولات التبرير الواهم لتواجد قوات أجنبية“.

ورأت ان ”التبرير لوجود القوات الأجنبية سيعود بالبلاد الى مربع القتال الذي سيدفع ثمنه شباب ليبيا لا السياسيون“.

وأكدت أن ”كل القوات الأجنبية غير مرغوب بوجودها في ليبيا ونطلب من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إخراجهم“، معتبرة أن“خروج القوات الأجنبية ضروري لعودة السلام وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة“.

وكانت المنقوش قد قالت أمام البرلمان الإيطالي يوم الجمعة إن حكومتها تجري محادثات مع الاتراك تتضمن خروج قواتها من ليبيا، مؤكدة ان حكومتها عازمة على إخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا.

وأثار هذا التصريح غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي اعتبر في بيان أن ”وجود القوات التركية شرعي وبناء على اتفاقية وقعتها حكومة الوفاق السابقة“.

ومع توالي الانتقادات لتصريح المنقوش من قبل محسوبين على تيار الإسلام السياسي ومنهم ”حزب العدالة والبناء“ الإخواني أصدر المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بيانا قال فيه إن ”تصريحات المنقوش أخرجت عن سياقها“.