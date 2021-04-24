ماذا وراء "توضيحات" المكتب الإعلامي للخارجية الليبية بخصوص تصريحات المنقوش حول القوات التركية؟

أثار بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، ذكر أن تصريحات الوزيرة نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما ”أسيء تفسيرها“، لغطا وتساؤلات حول تعرض الوزيرة لضغوط من حلفاء تركيا في الداخل الليبي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، على صفحته الرسمية في فيسبوك، اليوم السبت، أن ”مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجــاه كل المرتــزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديــد، بما يــــتوافق مع جميــع البيانات والمخرجات الدوليـــة في الملف الليــبي“.

وتابع: ”ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيــقا، مؤكدا أن وزارة الخارجيـــة بالحكومة تعمل وفقا لما يـــنص عليه القانون وما يشترطه احتـرام الاتفاقيــات الدوليــة سارية المفعول“.

يفيد المكتب الإعـلامي لوزارة الخارجية أن مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيــطالي قد تطرقت إلى موقف… Posted by ‎وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي‎ on Friday, April 23, 2021

وكانت وسائل الإعلام الليبية والعربية تداولت تصريحات للوزيرة نقلا عن وكالة آكي الإيطالية، حول نقاش يجري بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا، ملمحة أنه يتعلق بسحب القوات الأجنبية من البلاد.

تلطيف الأجواء

وعلى إثر عاصفة الجدل التي تبعت تصريحات الوزيرة في إيطاليا، وردود الفعل القوية من قبل محسوبين على تيار الإخوان المسلمين في ليبيا، رأى متابعون أن بيان المكتب الإعلامي، هو محاولة لـ“تلطيف الأجواء مع التيار الإسلامي، الذي أثارت تصريحات الوزيرة، غضب قياداته.

ضغوط

ويرى المحلل السياسي محمود العمامي، أن تراجع الوزارة عن ما جاء في كلمة الوزيرة، يثبت بأن هناك ضغوطا مورست على الوزارة للتراجع عن هذه التصريحات، خصوصا مع بيان رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعضو جماعة الإخوان خالد المشري.

وأشار العمامي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن هذا التراجع ومحاولة تغيير عبارات كلمة الوزيرة من قبل المكتب الإعلامي، يثبت بأن تنفذ التيار الإسلامي وعناصره في صنع القرار الليبي لا يزال قويا.

بدوره، انتقد الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله، تراجع الوزارة عن ما أدلت به الوزيرة في كلمتها أمام البرلمان الإيطالي.

واعتبر أن هذا التراجع سيكون فرصة للتيارات المتشددة وقيادات المسلحين لإملاء ما تراه على كافة وزارات الحكومة الليبية الجديدة.

وبحسب المهتم بالشأن الليبي صلاح بوخشيم، فإن ما حدث من تداعيات عقب كلمة الوزيرة، يثبت بأن الحالة الليبية لن تخرج من دائرة سيطرة المسلحين والتيارات المتشددة.

وأضاف أن تواجد السلطة الجديدة في طرابلس، لن يجعلها بمنأى عن التدخل في شؤونها، ورسم خطواتها في إدارة الدولة، بما يتناسب مع أفكار وطموحات هذه التيارات.