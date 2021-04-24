تونس.. مساءلة وزير الدفاع بسبب مذكرة جلب ضد نائب في البرلمان تثير جدلا واسعا

أثارت دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي للمساءله، بسبب صدور مذكرة جلب ضد النائب في البرلمان راشد الخياري، جدلا واسعا واتهامات للغنوشي بتجاوز سلطاته والتدخل في القضاء.

واستنكر سياسيون وإعلاميون وأساتذة قانون دعوة الوزير لمساءلته حول قضية يتم التحقيق فيها لدى القضاء العسكري، وطلبوا من الوزير عدم الذهاب للبرلمان وتنفيذ ما طلبه راشد الغنوشي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الوثيقة التي تتضمن طلب حضور وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي في لجنة القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، مندّدين بخرق البرلمان مبدأ الفصل بين السلطات.

وأرسل رئيس البرلمان هذا الطلب لوزير الدفاع، بعد أن وجّه القضاء العسكري مذكرة جلب ضد النائب راشد الخياري على خلفية اتهامه للرئيس التونسي قيس سعيد بتلقي تمويلات أمريكية في حملته الانتخابية، إضافة إلى التخابر مع جهات أجنبية.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي إنه يستنكر تداول مراسلة رسمية من البرلمان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا عن الطرف الذي سرّبها.

وكتب طارق الفتيتي على صفحته في ”فيسبوك“: ”من أمضى المراسلة؟ هو السيد الكاتب العام للمجلس، بتفويض من رئيس البرلمان، فما هو التفويض؟ التفويض في حق الإمضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة لكن أن يمضي السيد الكاتب العام على مراسلة إلى عضو حكومة! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس“.

وتابع الفتيتي: ”موعد جلسة الاستماع موضوع المراسلة يتزامن مع انعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس، وبناء على ما سبق فهذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء ولأهمية موضوع المراسلة كذلك“.

المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟

كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ… Posted by Ftiti Tarek on Saturday, April 24, 2021

وقال النائب في البرلمان نبيل الحجي على صفحته في ”فيسبوك“: ”عندما يغيب العقل ويكون المحرك الوحيد هو المصلحة والتموقعات.. مجلس نواب الشعب يتدخل في السلطة القضائية (وإن كانت عسكرية) وفي مسار ملف قضائي“.

وكتب نبيل الحجي: ”لكي نفهم، كأن المجلس دعا وزير العدل لمساءلته عن قضية منشورة في محكمة الابتدائية بمحافظة أريانة مثلا.. نعم نحن ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن لا يمكن القبول بتدخل السلطة التشريعية في ملف قضائي“.

وقال الحجي في منشوره: ”رئيس المجلس والنهضة وحزامه يوظفون المجلس لخدمة مصالحه وتموقعاته ويريدون مساءلة وزير الدفاع عن ملف منشور لدى القضاء العسكري“.

عندما يغيب العقل و يكون المحرك الوحيد هو المصلحة و التموقعات. مجلس نواب الشعب يتدخل في السلطة القضائية (و إن كانت… Posted by Nabil Hajji on Saturday, April 24, 2021

وكتب أستاذ القانون رابح الخرايفي على صفحته في ”فيسبوك“: ”وزير الدفاع غير ملزم بالحضور أمام اللجنة القارة بمجلس نواب الشعب يوم 27 أبريل 2021 لأن دعوته للاستماع فيها خرق جسيم للدستور وتدخل في القضاء ومذكرة الجلب يصدرها القاضي إذا فر المتهم“.

وأضاف الخرايفي: ”مذكرة الجلب، هي من المذكرات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف إذا فر المتهم، نص عليها الفصل 78، والفصل 142 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الاعتراض عليها إلا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء“.

وزير الدفاع غير ملزم بالحضور امام اللجنة القارة بمجلس نواب الشعب يوم 27 أفريل 2021 لان دعوته للاستماع فيها خرق جسيم… Posted by Rabeh Kraifi on Saturday, April 24, 2021

من جهتها، قالت أستاذة القانون سعيدة قراش، عبر صفحتها في ”فيسبوك“: ”ليس لمجلس النواب دعوة وزير الدفاع للمساءلة بخصوص قضية منشورة أمام القضاء العسكري، وليس للسلطة التشريعية التدخل في السلطة القضائية مدنية كانت أو عسكرية. كما أن ما يحدث هو منعرج خطير ستكون له تبعات وخيمة“.