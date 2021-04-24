من المرزوقي إلى السبسي وسعيد.. لماذا فشلت "النهضة" في التعايش مع الرؤساء التونسيين؟ (فيديو إرم)

أكد محللون تونسيون أنّ طبيعة حركة ”النهضة“ الإسلامية ورغبتها في ممارسة السلطة دون الظهور في الصف الأمامي أنتجت حالة الصدام بينها وبين مختلف رؤساء الجمهورية الذين عايشتهم على امتداد عشر سنوات، داعين إلى تعديل النظام السياسي الحالي.

وعرفت الحركة علاقة متوترة مع رؤساء الجمهورية الذين تداولوا على السلطة بعد 2011 بدءًا بالمنصف المرزوقي مرورًا بالباجي قائد السبسي ووصولا إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.

واعتبر المحلل السياسي مراد علالة أنّ ”النهضة“ فشلت في التعايش مع الرؤساء لأنّ ”لها مرجعية واضحة تستند إلى فكر الجماعة وفكر مؤسسي حركة الإخوان والزعامات التاريخية للإسلام السياسي ولا ترى في غير المرشد خليفة للمسلمين، ومن ثمة فهي تبحث عن رئيس جمهورية يكون صوريّا تمارس من خلاله التقية وتناور به وتضغط به وتتصرف في سلوكه وقراراته وإذا تعذّر عليها ذلك تدخل في صدام معه“.

وأوضح علالة أنّ هذا الصدام ناتج في جانب منه عن طبيعة النظام السياسي ولكن ”جوهر الإشكال يكمن في طبيعة التنظيم، فحركة النهضة تريد رئيسا طيّعا تنفذ من خلاله أجنداتها وتمارس من خلاله السلطة دون أن تكون في الصف الأول، وقد استفادت في هذا السياق من التجربة المصرية وتيقنت من أن وجود الإخوان في الصفّ الأول في الحكم غير مقبول داخليا وخارجيا“.

ورأى المحلل السياسي محمد بوعود أنّ ”مشكلة حركة النهضة أنّها لا تريد رئيسًا للجمهورية بل حاكما لقصر قرطاج تعينه هي وينفذ أجنداتها ويستمع لتوجيهاتها، هي تريد رئاسة في يد زعيمها راشد الغنوشي ورئيسا يتصرف كمحافظ أو كوزير في أقصى الحالات في قصر قرطاج وهذا لا يمكن استيعابه ولم يستوعبه المرزوقي ولا الباجي قائد السبسي ولا قيس سعيد الذي ربما يختلف عن سابقيه بأن اختار المواجهة مع حركة النهضة“.

واعتبر المحلل السياسي أسامة اسعفي أنّ حركة النهضة كانت تبحث عن توافقات مغلوطة لفك عزلتها وتحقيق مصالحها الضيقة ثم تعلن فك الارتباط وهو ما حصل مع المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي وقيس سعيد عندما دعمته في الانتخابات الرئاسية ثم دخلت معه في صدام.

وأوضح السعفي أنّ هذا الصدام هو نتيجة للنظام السياسي الذي يعود إلى فشل صياغة الدستور الذي وضعته ”النهضة“ على مقاسها ما أفرز مشهدًا سياسيًا غير متوازن“.

وفي خصوص ما هو مطلوب لتجاوز هذا الإشكال أكد المحلل السياسي مراد علالة أنّ هناك اليوم مراهنة على لحظة وعي وعلى الانتصار لتونس وتغليب مصلحتها الوطنية على حساب الأجندات الخاصة، وقد يكون الأمل في المنظمات الوطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل، الذي قد يطرح مبادرة ما بحلو يوم 1 مايو / أيار المقبل بمناسبة عيد الشغل العالمي.

وأكد المحلل السياسي محمد بوعود أنّ ”المطلوب كثير وأوله مراجعة النظام الانتخابي الذي أوصلنا إلى هذا النظام السياسي ومراجعة هذا النظام ومراجعة الصلاحيات وخاصة الالتزامات السياسية أو التوافقات التي تعطي لكل صلاحياته“، معتبرا أنّ ”المشكل في عقلية حركة النهضة ولا سيما رئيسها راشد الغنوشي الذي قاتل من أجل الوصول إلى منصب رئيس للبرلمان حتى يكون السلطة العليا في نظام برلماني وهذا لم يتماش مع قيس سعيد ولذلك كان الصراع“.

ودعا المحلل السياسي أسامة السعفي إلى تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور والقانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية، معتبرا أنّ هذه العوامل ضرورية لبوادر الانفراج.