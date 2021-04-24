بسبب زعيم "البوليساريو".. نذر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا

تلوح نذر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا، وذلك بعدما قامت الأخيرة باستقبال زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد، رغم متابعته سابقاً من قبل القضاء الإسباني بـ“جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب“.

وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة ”البوليساريو“ لتلقي العلاج على أراضيها.

ورفضت المتحدثة الكشف عن المكان الذي يتلقى فيه إبراهيم غالي العلاج أو تفاصيل أخرى حول ظروف نقله إلى البلاد.

وكرّرت غونزاليس أن ”وجود غالي في إسبانيا يعود لأسباب إنسانية بحتة، لتلقي العلاج الطبي“.

وذكر موقع ”هسبريس“ المغربي، أن إسبانيا واعية بأن خطوة استقبال زعيم ”البوليساريو“ قد أثارت انزعاج الرباط.

ولم يعلق المغرب بشكل رسمي على هذا الاستقبال، إلا أن وسائل إعلام مغربية مقربة من السلطة انتقدت بشكل لاذع الطريقة التي اُدخل بها زعيم ”البوليساريو“ إلى التراب الإسباني بمساعدة جزائرية.

وحيال ذلك، شددت وزيرة الخارجية الإسبانية، جواباً على سؤال صحافي حول تداعيات الحدث، على أن دخول إبراهيم غالي إلى مستشفى إسباني، ”لا يمنع ولا يخل بالعلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب“.

ويعتبر إبراهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال القسري والخطف بإسبانيا؛ وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الإسباني في حقه.