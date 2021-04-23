ردًا على وزيرة الخارجية.. مجلس الدولة الليبي: إلغاء الاتفاق مع تركيا ليس من اختصاص الحكومة الحالية

انتقد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، تصريحات لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، التي قالت فيها إن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من ليبيا. مؤكدًا أن“إلغاء الاتفاق مع تركيا ليس من اختصاص الحكومة“.

وقال المشري في بيان إنه“بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى“، وفق قوله.

واعتبر البيان“أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قد أكدت في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من ليبيا، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم.

وأوضحت خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية في مقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أن“حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارًا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات“.

وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار، وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.