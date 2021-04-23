وزيرة خارجية ليبيا تشدد على ضرورة انسحاب تركيا من بلادها

أكدت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الجمعة أن حوارا بدأ مع تركيا، لكننا مصممون على انسحابها من بلادنا.

وأوضحت خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية في مقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أن ”حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات“، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وقالت المنقوش خلال زيارتها الأولى لبلد أوروبي: ”نحن في الوقت نفسه، حازمون في نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرة إلى أن ”الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية“.

وأضافت: ”نحن نعلم أنها ليست مسألة يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكننا واثقون استنادًا للاستعداد الذي لاحظناه، أن ذلك سيتحقق، مشيرة إلى أن سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنًا دون دعم إقليمي ودولي“.

وأشارت إلى أن علاقات ليبيا إيجابية مع دول الجوار، مؤكدة أن السلام والأمن يمثلان أولوية بالنسبة لليبيا.

وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

وحثت المنقوش إيطاليا على دعم حكومة بلادها من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، قائلة: ”يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجراح“.