ما تأثيرات الوضع المضطرب في تشاد على جغرافية جنوب ليبيا؟

يلقي تأزم الوضع في تشاد، الجارة الجنوبية لليبيا، بظلاله على الحالة في الداخل الليبي، ومن خلال أحداث الأيام الماضية يظهر أن الوضع في تشاد يسير نحو التعقيد، فلا شيء في الأفق قد يحسم سيطرة أحد الطرفين المتصارعين من المعارضة أو قوات الحكومة.

وبحسب مراقبين، فإن هناك تحالفات دولية غير معلنة إلى جانب المعارضة التشادية المسلحة، ما يعني فتح جبهات جديدة وتحالفات لمجموعات تمرد مختلفة أعلنت أنها ستدخل المعـركة إلى جانب قوات المعارضة.

ووفق المراقبين، فإن هذه الأحداث ستكون لها ارتدادات على حالة وقف إطلاق النار في ليبيا، فإذا حرك الجيش الليبي قواته من الخط سرت – الجفرة بإتجاه الجنوب، فقد يتم استغلال الأمر من الميليشيات وتتحرك باتجاه سرت والجفرة.

ويرى الدبلوماسي السابق محمود إدريس، أن المشهـد المضـطرب حاليا في تشاد، يعود لتفاعلات سياسية وخلافات إثنية قديمة هناك، فمجموعات المعارضة تنتمي إلى عدة فصائل، منهم التبـو الحالمون بوجود دولة تقتطع أجزاء من تشاد وليبيا، وكذلك قبائل القـرعان التـي لا تزال تتذكر أن ديبي الأب، هو من أسقط نظام الرئيس السابق حسين حبري، ابن هذه القبيلة.

وأشار إدريس، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن المشهد التشادي ليس حكرًا على الصراع المحلي بين المعارضة المسلحة والدولة، بل إن تدخلات دولية عديدة تتواجد في الصراع هناك، مبينًا أن لروسيا والصين دورا هناك، خصوصًا فيما يتعلق بمناجم الذهب، كما أن أمريكا غير غائبة عن المشهد.

ويستغرب إدريس موقف فرنسا الصامت حاليًا، والذي لا يتوافق مع سياستها الدائمة تجاه تشاد، الحليف الإستراتيجي لها على مدى عقود.

ووفق الخبير العسكري العقيد جابر الساعدي، فإن تحرك المعارضة المسلحة من جنوب ليبيا نحو مناطق أبشه وفايا لارجو في شـمال تـشاد يأتي بعد أن أجبرت هذه القوات على ترك غرب ليبيا، حيث كانت تقاتل الجيش الليبي في صفوف ميليشيات ”أسامة الجويلي“ بعد إعلان وقف إطلاق النار، ووقف الدعم المالي لهذه العناصر التشادية المسلحة، ما اضطرها إلى التحرك في الشهور الأخيرة نحو المنطقة الحدودية الليبية التشادية.

وبحسب الساعدي، فإن هذه القوات المكونة من عدة فصائل معارضة مثل MDJT وFACT وRFC بعد خروجها مـن ليبيا، إذا استطاعت الوصول إلى انجامينا والانتصار على قوات الحكومة، ربما سيعرض الجنوب الليبي لارتدادات هذه الحرب، خاصة أنها تتحالف مع جماعات داخل ليبيا، سواء من التبو الليبيين، أو المقيمين في ليبيا منذ سنوات، وبالتالي ستحاول المعارضة التشادية خدمة هذه العناصر، أما في حالة فشلها، فستظل هذه العناصر المسلحة شوكة في خاصرة ليبيا الجنوبية.

ويرى المحلل السياسي خالد عز الدين بأن خطرا ما يحدث في تشاد على الجنوب الليبي كبير جدًا، فوجود شخصية مثل عيسى عبد المجيد، الذي يصف نفسه بالمعارض الليبي رغم انحداره من أصول تشادية، وحصوله على جواز سفر ليبي زمن حكم القذافي، ثم تحوله لمعارض للقذافي، مطالبًا بإنشاء دولة للتبو في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وظهوره مع بعض الدبلوماسيين الدوليين هذه الأيام، من الأمور المقلقلة للدولة الليبية.

ويضيف عز الدين بأن عيسى واسمه الحقيقي ”ماينا ايقـري درسنو“ الحالم بوجود دولة تباوية جنوب ليبيا وشمال تشاد، يمثل ظهوره الخميس الماضي مـع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند توجه أمريكا نحو دعم هذه الجماعات الانفصالية، مبينًا أن مصادر أكدت له أن حديث عبد المجيد والسفير دار حول شـمال تـشاد والـجنوب اللـيبي.

تجدر الإشارة إلى أن الجنوب والشمال التشادي، يعج بجماعات أخرى تتصارع ، لكن ليس صراعا سياسيا، بل حول الذهب الذي يتواجد بكميات كبيرة في الجبال الليبية في الجنوب الليبي، ومع هذا فإن أغلب المنقبين هم من الجنسيات غير الليبية، ولا يستطيع أي ليبي التواجد في هذه المناطق سوى أبناء قبيلة واحدة نظرًا لارتباطها بقبائل وشخصيات في عدة دول مجاورة.