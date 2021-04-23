الجيش الليبي ينفذ عملية استطلاع برية وجوية على الحدود مع تشاد‎

قال قيادي بالجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش تسيطر على الحدود الجنوبية المحاذية لدولة تشاد، بالتزامن مع إطلاق عملية استطلاع جوية وبرية في المنطقة.

ونقل مدير التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب على صفحته بموقع فيسبوك عن آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء المبروك المقرض، أن الدوريات العسكرية على الحدود الجنوبية مستمرة، البرية والجوية منها، وفي مختلف الأوقات، مؤكدا أن كامل المنطقة تحت السيطرة.

من جانبها، أعلنت منطقة الكفرة العسكرية عن انطلاق أول دفعة من القوات نحو الحدود الليبية التشادية، مساء الخميس.

وقالت إن أول دفعة انطلقت بأمر آمرها اللواء المبروك المقرض مع تسيير دوريات برية وجوية في المنطقة المستهدفة، مشيرة إلى تمركز سرية مقاتلة في قاعدة السارة قرب الحدود؛ تحسبا لتطورات الوضع في شمال تشاد، ودعم الأجهزة الأمنية في المنطقة.

وكان القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أصدر يوم الأربعاء، تعليمات إلى كل الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب، باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الجنوبية الليبية، والتعامل مع أي أهداف معادية.

وجاء قرار المنفي استجابة لمطالبة مجلس النواب له ولرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية؛ تحسبا لتداعيات الوضع في تشاد.

يأتي ذلك مع اشتعال المواجهات بين المعارضة والجيش التشادي؛ عقب مقتل الرئيس إدريس دبي ومخاوف من عمليات تسلل عبر الحدود مع ليبيا.