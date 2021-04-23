"دخل بهوية مزيفة".. جمعية حقوقية تطالب إسبانيا باعتقال زعيم "البوليساريو"

طالبت جمعية صحراوية، المدعي العام الإسباني، بإصدار مذكرة توقيف في حق زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، مدعية أنه أُدخل بشكل طارئ مستشفى في إسبانيا مستخدما اسما مستعارا.

ووضع محامي ”الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان“، الخميس، مذكرة على طاولة المدعي العام؛ أكد من خلالها أن ”زعيم الجبهة المطلوب لدى العدالة الإسبانية موجود داخل مستشفى بمدينة لوغرونيو، عقب دخوله إسبانيا بهوية مزيفة لشخص يدعى محمد بن بطوش“.

وبحسب المذكرة فإن غالي أدخل بهذه الطريقة لتفادي المتابعة القضائية.

وطالبت الجمعية ”المدعي العام بإعطاء أوامره للسلطات قصد التحقق من أن بن بطوش هو زعيم البوليساريو إبراهيم غالي“، داعياً إياه إلى إصدار مذكرة توقيف في حق المعني بالأمر وتسليمه للقضاء لأجل محاكمته.

ويعتبر إبراهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال القسري والخطف بإسبانيا؛ وذلك بعد صدور مذكرة اعتقال دولية من قبل القضاء الإسباني في حقه.

وقبل ساعات، أعلنت ”رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ في بيان لها، أن إبراهيم غالي زعيم جبهة ”البوليساريو“ والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“؛ يتعالج من إصابته بفيروس كورونا و“يتماثل للشفاء“.

ولم يحدد البيان أين يتعالج غالي، واكتفى بالقول إن ”رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة إبراهيم غالي يوجد قيد العلاج والمراقبة الصحية منذ عدة أيام، على إثر إصابته بفيروس كوفيد-19“.

وكانت صحيفة ”جون أفريك“ الفرنسية أكدت أنه جرى ليلة الأربعاء نقل زعيم ”البوليساريو“ إلى مستشفى ”لوغرونيو“ بالقرب من سرقسطة بإسبانيا.

وأضافت الصحيفة أنه ”بعد أن رفضت ألمانيا استضافة غالي، تم اختيار إسبانيا في نهاية المطاف بعد أن حصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على تأكيدات من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن إبراهيم غالي لن يقدم للعدالة“.

وأشارت إلى أن ”فريقاً من الأطباء الجزائريين رافق الزعيم الصحراوي إلى سرقسطة على متن طائرة طبية استأجرتها الرئاسة الجزائرية“.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية، لـ“فرانس برس“، إن ”غالي نُقل إلى إسبانيا لدواع إنسانية بحتة من أجل تلقي علاج طبي“، من دون مزيد من التوضيح.