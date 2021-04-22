البوليساريو تقول إن زعيمها "يتماثل للشفاء" من كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئاسة ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“، يوم الخميس، أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي يتعالج من إصابته بفيروس كورونا و“يتماثل للشفاء“.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن ”الحالة الصحية للأخ الرئيس لا تدعو للقلق، وإنه يتماثل للشفاء“ بعد إصابته بـ“كوفيد-19″.

وانتخب غالي في الـ9 من شهر تمّوز/يوليو لعام 2016 زعيما لجبهة البوليساريو، التي أعلنت عام 1976 من طرف واحد قيام ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“.

وتتنازع الجبهة مع المغرب منذ عقود حول مصير المستعمرة الإسبانية السابقة.

وجاء البيان ردا على مقال نشرته مجلة ”جون أفريك“ الأسبوعية، قالت فيه إن المسؤول البالغ من العمر 73 عامًا مصاب بالسرطان، وأُدخل بشكل طارئ مستشفى في إسبانيا تحت اسم مستعار جزائري.

ولم يحدّد بيان بوليساريو أين يتعالج غالي، واكتفى بالقول إنّ ”رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي يوجد قيد العلاج والمراقبة الصحية منذ عدة أيام، على إثر إصابته بفيروس كوفيد-19“.

واستأنف الانفصاليون الصحراويون القتال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام، ردّا على عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة في أقصى جنوب المنطقة الصحراوية الشاسعة.

وقُتل بداية شهر نيسان/أبريل الجاري ”قائد سلاح الدرك“ في جبهة بوليساريو الداه البندير، في ضربة جوية لطائرة مسيّرة مغربية هي الأولى من نوعها، وفق الجبهة.

وبحسب ”فار ماروك“، وهي صفحة غير رسمية للجيش المغربي على موقع ”فيسبوك“، كان إبراهيم غالي إلى جانبه، لكنّه ”نجا“.

وآفاق الحلّ تبدو غائبة في الصحراء الغربية، التي تصنّفها الأمم المتّحدة بين ”الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي“.

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب المنطقة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.