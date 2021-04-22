الرئيس التونسي يجدد دعمه لمصر في ملف سد النهضة

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد دعم بلاده لمصر؛ من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة، بما يحفظ حقوق الشعب المصري في مياه النيل.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان يحمل رسالة موجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره التونسي تتعلق بملف سد النهضة.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد أكد سعيّد ”حرص بلاده على مزيد من تطوير أواصر الأخوة مع مصر، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات“.

من جهته، أكد وزير خارجية مصري سامح شكري ”اعتزاز الرئيس السيسي بالزيارة الأخيرة التي قام بها قيس سعيد إلى مصر، وحرصه على مواصلة العمل المشترك بين البلدين“.

وأوضح شكري أن ”زيارته إلى تونس تندرج في إطار جولة إفريقية، في إطار تحركات دبلوماسية تجريها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف بخصوص ملف سد النهضة“.

وقام سعيّد بزيارة رسمية إلى مصر، في الـ9 من شهر نيسان/أبريل الجاري، استغرقت 3 أيام، تم خلالها الاتفاق على تعاون مشترك بين البلدين في مجالات عدة.

وثمن سعيّد، خلال زيارته إلى مصر، الجهود التي تبذلها القاهرة للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، مؤكدا أن ”الأمن القومي لمصر هو أمن بلاده، وأن مواقف مصر في كل المحافل الدولية ستكون مواقف تونس“.