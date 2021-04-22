أنباء عن نقل زعيم جبهة "البوليساريو" إلى إسبانيا للعلاج

ذكر موقع ”جون افريك“ أنه تم نقل إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، ليلة أمس الأربعاء، إلى قسم المستعجلات بمستشفى في مدينة ”لوغرونيو“ شمال إسبانيا لتلقي العلاج.

وزعيم الجبهة التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية، كان قد اختفى عن الأنظار منذ حوالي شهر، حيث كان آخر ظهور له يوم 9 آذار/مارس، أثناء مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما ظهر لآخر مرة داخل المخيمات خلال إشرافه على تخرج دفعة جديدة من مقاتلي الجبهة في بداية شهر آذار/مارس.

ولا توجد معلومات مؤكدة عن الحالة الصحية لغالي، حيث عزت مجموعة من المواقع غيابه إلى إصابته بفيروس كورونا مما استدعى نقله للعلاج في الجزائر.

وتحدثت مصادر أخرى عن إصابته بنيران الجيش المغربي يوم مقتل زعيم درك الجبهة ”الداه البندير“، ومن بين تلك المصادر القيادي المنشق عن الجبهة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.

وعرف ملف الصحراء الغربية تطورات جديدة في الفترة الأخيرة، أبرزها فشل مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء، في إقرار مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى ”تجنب التصعيد“ في النزاع، وعدم قدرة الأمم المتحدة على تعيين مبعوث جديد لها بالمنطقة.