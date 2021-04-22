البوليساريو: مجلس الأمن أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح

نددت جبهة ”البوليساريو“، الأربعاء، بمخرجات اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وفشل مجلس الأمن، الأربعاء، في إقرار مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى ”تجنّب التصعيد“ في النزاع بالصحراء الغربية، وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن ”يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية“.

ووجه ممثل ”البوليساريو“ لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، اتهامات لمجلس الأمن الدولي، بـ“عدم القيام بأي إجراءات ملموسة“، معتبرًا أن هذه الخطوة ”لا تقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل أيضا تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية“، على حد قوله.

وأضاف في بيان أنه ”من المؤسف أن مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح“.

وتابع: ”في مواجهة العمل العدواني المغربي المستمر، وإزاء تقاعس الأمم المتحدة، فإنه ليس أمام الشعب الصحراوي أي خيار سوى ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن النفس ومواصلة كفاحه التحريري“، على حد قوله.

وكانت ”البوليساريو“ تنتظر من جلسة مجلس الأمن أن تحدد موعداً لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية أو تسهيل اعتراف الأمم المتحدة بما يسمى بـ“الجمهورية الصحراوية“، حسب تصريح قادتها قبل انطلاق الجلسة الأممية.

من جهتها، ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن اجتماع مجلس الأمن، الأربعاء، أكد على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن إلى المنطقة، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر و“البوليساريو“، مؤخرا، مقترحات الأمين العام بتعيين رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتر رومان، وفيما بعد وزير شؤون خارجية البرتغال السابق لويس أمادو. في المقابل، وافق المغرب بشكل فوري على مقترحات الترشيح، التي قدمها أنطونيو غوتيرش. وفق الوكالة.

واتهمت جبهة ”البوليساريو“، المغرب، قبل أيام قليلة، بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء المتنازع عليها.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.