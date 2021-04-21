"الرجل الغامض".. من هو لزهر لونقو المدير الجديد للمخابرات التونسية؟

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الأربعاء تعيين رئيس المكتب الأمني في فرنسا لزهر لونقو، الموصوف إعلاميا بـ“الرجل الغامض“، بمنصب رئيس إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الأمنية).

تعيين لزهر لونقو يأتي بعد أن تداولت الأوساط السياسية والإعلامية منذ 3 أشهر بعد قرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الدولة، إقالة لونقو مطلع يناير/ كانون الثاني، إلا أن المشيشي رفض تلك الإقالة وردَ عليها بإقالة وزير الداخلية وإرجاع لونقو إلى منصبه.

تقارير محلية وصفت لزهر لونقو بالشخصية المقربة من حركة النهضة الإسلامية، ومن بين أهم الشخصيات التي تحظى بثقة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونقو في عام 2019، قالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت أن لونقو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية، لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات.

وتولى لزهر لونقو الخطة الأمنية الراهنة نفسها في عام 2015، في حكومة الحبيب الصيد، حيث واجه انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومنذ يومين، حذر زهير المغزاوي، أمين عام حزب حركة الشعب، المساند لرئيس الدولة، قيس سعيد، من تعيينات وصفها بالمشبوهة في وزارة الداخلية، معتبرا أن خطاب رئيس الدولة الذي أكد فيه قيادته للقوات الأمنية، قد قطع الطريق على تلك التعيينات، حسب تعبيره.

وبين المغزاوي أن الدفع نحو تعيين لونغو على رأس جهاز المخابرات الأمنية، أمر مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية، وفق قوله.