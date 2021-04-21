مراقبون: الخلافات بين الرئيس التونسي والنهضة دخلت مرحلة "كسر عظم"

رأى مراقبون أن الخلافات المتصاعدة بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وحركة النهضة الإسلامية، دخلت مرحلة ”كسر عظام“، لاسيما بعد التهديدات الأخيرة المتبادلة بين الجانبين.

وفي رد وصف بـ“الحاد“ على الخطاب الأخير للرئيس التونسي بخصوص احتكار تشكيل القوات المسلحة، اتهمت حركة النهضة، قيس سعيد، بـ“خرق الدستور بإعلانه إعادة تشكيل قيادة القوات الأمنية“.

كما دعت حركة النهضة، من وصفتهم بالقوى الديمقراطية، إلى استكمال تركيز المحكمة الدستورية، وفض ”نزعة رئيس الدولة نحو التسلط“، حسب بيان لها.

”حصار بنص الدستور“

وتعليقا على ذلك، اعتبر القيادي في حزب حركة الشعب، أسامة عويدات، أن رئيس الدولة قيس سعيد، حاصر حركة النهضة بنص الدستور.

وأضاف عويدات أن ”الرئيس التونسي قطع الطريق على محاولتها فرض الهيمنة، بتعطيل التعديل الوزاري، ورفض قانون المحكمة الدستورية، وصد تعيينات في وزارة الداخلية، وهو ما يفسر هجومها الحاد عليه“.

وقال في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”حركة النهضة تعمل منذ الثورة على التمكن من كل مفاصل الدولة عن طريق التعيينات، ومع صعود رئيس دولة يخالفها التفكير ويتميز بالنزاهة، اختارت أن تخوض معه معركة كسر عظم“.

ورأى أن ”النهضة تسعى لتأليب الرأي العام على رئيس الدولة، والإيهام بكونها تدافع عن الانتقال الديمقراطي، في وقت تساهم فيه في تعميق الأزمات ومفاقمتها“.

”مرحلة جديدة من الصراع“

من جهته، قال المحلل السياسي الصغير القيزاني، إن ”هجوم حركة النهضة على رئيس الدولة قيس سعيد في العلن لأول مرة، يعكس الدخول في مرحلة جديدة من الصراع المباشر بين النهضة وسعيد“.

واعتبر القيزاني في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”حركة النهضة صممت على تصعيد المواجهة مع رئيس الدولة بعد أن بات يهدد مصالحها“.

وأضاف أن ”أدوات المواجهة التي تسعى النهضة إلى استغلالها، تتمثل في إثارة ملف طبي ضد رئيس الدولة، ومطالبة المحكمة الدستورية، لعزل الرئيس“.

ورأى أن ”المواجهة بين النهضة وسعيد ستكون معركة كسر عظم، لأن الرئيس يمتلك ورقة قوية، بخصوص ملف الجهاز السري، وحصرية تأويل الدستور، بما من شأنه أن يقلل من تأثير النهضة على المشهد السياسي في البلاد“.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة، أن ”المعركة بين قيس سعيد والنهضة أخذت طريق اللاعودة“.

وقال بورزمة في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”المجتمع السياسي والشارع التونسي يعيشان على وقع شحن لمواجهة محتدمة، بعد أن انقسم المشهد العام بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس“.

ولم يستبعد بورزمة أن ”تتطور الأزمة السياسية إلى مواجهة محتدمة، في صورة عدم التوصل إلى تسوية بين سعيد والنهضة، تبدو شبه مستحيلة“.