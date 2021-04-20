مسؤول مغربي: تفعيل خط طيران مباشر بين الرباط وتل أبيب بعد رمضان‎

أعلن مدير مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، الثلاثاء، أن بلاده ستعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.

وأجرى بيوض، الثلاثاء، مباحثات مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين، وفق ما أكدته قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية.

وأكد المسؤول المغربي خلال هذا اللقاء أنه سيتم تعزيز قطاع السياحة بين إسرائيل والمغرب من خلال تفعيل خط طيران مباشر بعد الشهر الفضيل.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، خصوصا في مجالات التجارة، والاقتصاد، والسياحة، والتكنولوجيا والابتكار.

وقال في بيان إن هذا الاتفاق ”يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط“.

من جهته، قال بيوض، وفقا لما نقلته قناة ”إي 24 نيوز“ عن بيان صادر عن وزارة التعاون الإقليمي، إن الاتفاق الموقع مع إسرائيل ”أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل“.

وزاد: ”(..) فوراً بعد انتهاء شهر رمضان سنعمل على تقوية العلاقات السياحية بين البلدين عن طريق تشغيل خط طيران مباشر“، متوقعاً زيادة التعاون بين بلاده وتل أبيب.