تونس.. القضاء العسكري يحقق في مزاعم تلقي قيس سعيد لدعم مالي من الخارج

فتح القضاء العسكري التونسي، يوم الثلاثاء، تحقيقا في ما قاله النائب في البرلمان راشد الخياري، حول تلقي الرئيس قيس سعيد لتمويل خارجي، أثناء حملته الانتخابية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأكد فوزي الدعّاس رئيس الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضاء العسكري دعاه للتحقيق معه في ما نشره النائب راشد الخياري على صفحته في ”فيسبوك“.

وقال الدعاس، في تصريح لوكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“، إن القضاء العسكري حقق معه في ما قاله راشد الخياري حول تسلّمه لأموال أمريكية عبر تحويلات مالية بريدية لدعم الحملة الانتخابية لقيس سعيد.

وكشف مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن المحكمة العسكرية قامت بدعوة النائب راشد الخياري بوصفه متهما، كما قرّرت المحكمة سماع رئيس حملة رئيس الدولة فوزي الدعاس نيابة عن قيس سعيد.

يُذكر أن النائب المستقل والقريب من حركة النهضة الإسلامية راشد الخياري اتهم فوزي الدعاس رئيس الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد بتسلّم أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، كما اتهم قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية.

ووجه الخياري، في مقطع فيديو نشره على صفحته في ”فيسبوك“، تُهما بالجملة إلى قيس سعيد ومدير حملته الانتخابية وشخصيات أخرى اتهمها بالتخابر لصالح جهات أجنبية.

وعُرف النائب الخياري، الذي ترشح ضمن قائمة ائتلاف الكرامة القريب من النهضة، بنشر تسريبات صوتية أحدثت ضجة في الساحة السياسية مؤخرا.

وطلب القضاء التونسي من الخياري، في وقت سابق، الكف عن نشر التسجيلات الصوتية قصد استكمال البحث بعد تسريبه لمحادثة مع القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عمار، لكنه نشر تسريبات أخرى للإعلامية والمحامية مايا القصوري، بشأن تدخلها في إقالة الرئيس السابق للحكومة إلياس الفخفاخ.

ويأتي تحقيق المحكمة العسكرية في تصريحات الخياري، في الوقت الذي تشهد فيه تونس أزمة غير مسبوقة بين رئيس الدولة قيس سعيّد، ورئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، وصراعا حول الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاث.

وتصاعدت الأزمة بين رئيس الدولة قيس سعيد وحركة النهضة، بعد خطاب سعيد يوم الأحد خلال موكب عيد قوات الأمن الداخلي، الذي أكد فيه أن الدستور منحه صلاحية قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية، وهو أمر رفضته ”النهضة“، واعتبرت أن سعيّد ”ينتهج منزعًا تسلطيًا، وخرق الدستور وسطا على صلاحيات رئيس الحكومة“، بحسب نص بيان صادر عنها.