"جون أفريك": الرئيس التونسي يخوض "معركة الرمال المتحركة" لتغيير شكل النظام

اعتبر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أن الرئيس التونسي قيس سعيد يبدي إصرارًا على خوض ما وصفتها بـ“معركة الرمال المتحركة“ مع خصومه السياسيين؛ لتوسيع صلاحياته أو تغيير شكل النظام، ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية.

ويقول التقرير إنه ”من خلال تقديم نفسه على أنه قائد القوات المسلحة العسكرية والمدنية في 18 نيسان/أبريل، أثار الرئيس التونسي جدلًا جديدًا وسط الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث كان من الممكن أن تكون الذكرى الخامسة والستون لتأسيس قوات الأمن الداخلي احتفالًا مثل العديد من المراسم الأخرى برئاسة رئيس الدولة، لكن قيس سعيد انتهز الفرصة ليؤكد أنه قائد كل القوات المسلحة العسكرية منها والمدنية، بحجج قانونية مستمدة من قوانين مختلفة“.

واعتبر التقرير أنه ”بينما تدعو حركة الشعب المقربة من الرئيس إلى إجراء حوار وطني لإخراج البلاد من المأزق، يبدو أن قيس سعيد مصمم على الانخراط في ”معركة الرمال المتحركة“ للدستور وتفسيره“، وفق تعبيره.

ويوضح التقرير أن ”الدستور يمنح الرئيس فقط صلاحيات في شؤون الدبلوماسية والدفاع، ما يعني أن وزارة الداخلية والهيئات الأخرى مثل الجمارك من حيث المبدأ لا تتبع رئيس الدولة“، وينقل عن المحامي والنائب السابق منذر بلحاج علي تعليقه على الموضوع بأن ”الأمر خطير، حيث يتظاهر الرئيس بأنه المترجم الوحيد للدستور“، بحسب قوله.

ووفق التقرير، فإن ”هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العام التي يثير فيها الرئيس التونسي الجدل القانوني والدستوري، خلال رفضه أداء اليمين للوزراء المعينين من قبل رئيس الحكومة، ثم بمناسبة رفضه تعديل قانون إحداث المحكمة الدستورية، والآن مع ضمه لقوات الأمن، وهكذا فإن كلمات قيس سعيد تمثل حلقة جديدة في التنافس بين الرئاسة ورئيس الحكومة هشام المشيشي“.

ويعلق زعيم حزب المسار فوزي الشرفي بأن ”توريط رئيس الجمهورية للقوات الأمنية في معارك سياسية أمر خطير للغاية“، بينما يقول أحد المحللين السياسيين إن ”قيس سعيد ذهب إلى الجانب الآخر من المرآة، ويريد أن يكون القائد الوحيد، حتى لو كان ذلك يعني تضليل شعب بأكمله“، وفق ما نقله التقرير.

ويذكر تقرير ”جون أفريك“ بأن ”سعيد واجه أخيرًا نفس المشاكل التي واجهها سلفه الباجي قائد السبسي، الذي أراد أيضًا تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، كما واجه صعوبات في مشاركة أوامر السلطة التنفيذية مع القصبة (رئاسة الحكومة)، ثم لعب الورقة الرابحة لمجلس الأمن القومي التي تشبه حكومة مصغرة موازية تحت سيطرته، لكن لا يبدو أن الصيغة ترضي قيس سعيد الذي يرفض أن تكون له صلاحيات محدودة“.

ووفق التقرير: ”ما زال خطاب سعيد يثير ضجة في الأوساط السياسية، حيث استنكر أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية ما سماه ”الانقلاب“ بعرقلة تشكيل حكومة ومحكمة دستورية“، وقال: إن ”الاستفادة من الثغرات الموجودة في الدستور لفرض هيمنته وتدخل مؤسسات الدولة في الصراع السياسي هو خطأ جسيم يجب أن يحاسب عليه الرئيس، بل يمكن أن يؤدي إلى إقالته“.

من جانبه، يعلق منذر بلحاج علي بقوله: ”إنها طريقة لاكتساح الرأي العام، ولكن كان بإمكان قيس سعيد بمنصبه على رأس مجلس الأمن القومي التدخل في إدارة الوباء والأزمة الاقتصادية أو أي حالة طارئة أخرى في البلاد، كما كان بإمكانه أيضًا إدخال تغييرات تشريعية لتصحيح القوانين البالية“، بحسب تعبيره.