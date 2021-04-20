كيف سيؤثر مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على الوضع في الجنوب الليبي‎؟

أثار الإعلان عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك مع قوات المعارضة، تساؤلات حول التأثير المحتمل لتصاعد الأحداث في هذا البلد الأفريقي على جارته الشمالية ليبيا.

ويرى مراقبون أن المنطقة الرخوة في الجنوب الليبي قد تتأثر بما سيحدث في تشاد، إذا لم تستطع السلطة الجديدة السيطرة على الأمور بسرعة وقوة.

وأوضحوا أن تواجد عناصر المعارضة التشادية بالقرب من حدود ليبيا الجنوبية قد يثير العديد من المشاكل، خصوصًا أن هناك ارتباطا قبليا بين بعض المناطق الليبية والتشادية.

وكان إدريس ديبي حليفا مقربا من النظام الليبي السابق، على الرغم من أنه شارك في الحرب الليبية التشادية ( 1978 – 1987 ) في صفوف قوات الرئيس التشادي السابق حسين حبري، غير أن اتهام حبري له بتدبير انقلاب عليه، جعله يتوجه إلى ليبيا وتشكيل قوات معارضة لحبري، واستطاع الوصول للسلطة بمساعدة ليبية سودانية.

وبحسب المحلل العسكري العميد متقاعد عبد المجيد الكاسح، فإن الخطورة على مناطق الجنوب الليبي تتمثل في تواجد المعارضة التشادية في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولديها حلفاء قبليون من سكان ليبيا يسيطرون على بعض المناطق ولديهم أسلحة متنوعة، وهذا الأمر يجعل من الجنوب الليبي ساحة خلفية لصراع المعارضة التشادية مع النظام والجيش في تشاد.

وأشار الكاسح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن المخاوف لا تتمثل في عناصر المعارضة التشادية فقط؛ لأن الجنوب الليبي المرتبط بعدة حدود دولية شاسعة تجعل من تحالف العناصر المنتمية لداعش والقاعدة مع المعارضة التشادية أمرًا قائمًا، وبالتالي ستحاول هذه الجماعات أن تجد لها قواعد خلفية في ليبيا، كما أنها ستعتمد على التمويل من بعض الجماعات العرقية في ليبيا ذات الارتباط الإثني شمال تشاد.

تقسيم الجنوب

وحذر المحلل السياسي محمود العمامي من عدة أخطار قد تحيط بالجنوب الليبي، والتي قد تصل إلى مسألة تقسيم الجنوب، أو السيطرة على بعض مناطقه من قبل المعارضة التشادية المسلحة، وكذلك الجماعات المتطرفة في مناطق الصحراء، خصوصًا في حالة نشوب حرب واسعة بين المعارضة التشادية والسلطة الجديدة فيها.

وأضاف العمامي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، بأنه على مر التاريخ كان الجنوب الليبي أكثر تأثرًا بما يحدث في دول الجوار، مثل تشاد والسودان والنيجر، خصوصًا مع الحدود الشاسعة والمفتوحة، التي تحتاج جهدا كبيرا لضبطها أمنيًا وعسكريًا.



ويرى المهتم بالشأن الليبي سعيد الجارح بأن الجنوب الليبي يتأثر بشكل مباشر بالأحداث الجارية في تشاد، مبينا أنه في حالة حدوث أي فراغ في السلطة في دولة تشاد، سيزيد قوة وحركة العصابات المسلحة العابرة للحدود مع تشاد.

وأوضح الجارح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن تداعيات مقتل الرئيس إدريس ديبي له انعكاسات خطيرة على الأمن في جنوب ليبيا بصورة خاصة، حيث تنشط حركات المعارضة التشادية المسلحة، مضيفًا أن الرئيس ديبي كان ضمن الحلفاء الأمنيين لليبيا، وهو ما انعكس بشكل كبير على الوضع الأمني بين البلدين، مطالبًا القيادة العامة للجيش الليبي بضرورة التحرك والتواجد بشكل مكثف على الحدود الليبية الجنوبية.