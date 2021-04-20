تقرير: الصراع يحتدم على وزارة الداخلية التونسية بين قيس سعيد والمشيشي

كشف تقرير لصحيفة ”الشارع المغاربي“ التونسية عن الصراع المحتدم بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، للسيطرة على وزارة الداخلية.

وشبهت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء محاولات الرئيس قيس سعيد بالسيطرة على وزراة الداخلية بما فعله الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إبان فترة حكمه.

ورجّحت الصحيفة، أن تكون ترقية مدير عام الأمن الوطني زهير الصديق، وآمر جهاز الحرس الوطني محمد علي بن خالد إلى خطة آمر لواء ( أعلى خطّة أمنية)، بمبادرة من الرئيس قيس سعيّد، ”مغازلة“ منه لاستمالة القيادات الأمنية العليا للائتمار بأوامره.

وذكّر التقرير بنيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والقيادي الأمني الحبيب عمّار الرتبة الأمنية نفسها، والتي قادت إلى تدبير انقلاب على الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، في الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1987، تحت مسمّى ”تغيير السابع من نوفمبر“

ووزارة الداخلية التونسية محل صراع محتدم، ذلك أنّ إقالة الوزير السابق للداخلية توفيق شرف الدين، في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، كانت بسبب إقالته لقيادات أمنية عليا ورفضه تعيينات أخرى محسوبة على حركة النهضة الداعمة للحكومة، حسب التقرير.

وكان أمين عام حزب حركة الشعب القريب من رئيس الدولة زهير المغزاوي، أكّد الاثنين، أن إعلان رئيس الدولة قيس سعيّد قيادته للقوات المسلحة، العسكرية والأمنية، ”قطَع الطريق على تعيينات مشبوهة كانت ستجرى في وزارة الداخلية“.

ويذكر التقرير أن عدد مديري الأمن العام في تونس تخطى 11 مديرا عاما في 10 سنوات، وهو عدد مرتفع، يكشف مستوى الصراعات السياسية الدائرة حول وزارة الداخلية، لتحصين مواقع الحكم لكل جهة سياسية شاركت في حكم البلاد.

وساهم تقلّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خطة وزير الداخلية بالإنابة، بعد إقالة توفيق شرف الدين، في ضبابية معرفة المتحكمين فيها منذ تلك الفترة، والتي ساهمت في تأجيج الصراع الدائر بين المشيشي وسعيّد على وزارة الداخلية، وفق التقرير.