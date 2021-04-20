المغرب يرد على اتهامه بعرقلة تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية

رد المغرب، الاثنين، على الاتهامات التي وجهتها له كل من الجزائر وجبهة ”البوليساريو“ بشأن عرقلة تعيين مبعوث أممي إلى منطقة الصحراء الغربية.

وكشف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء الغربية، ما وصفه بـ“العراقيل والعقبات والمماطلة“ التي تضعها الجزائر و“البوليساريو“ بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام، مفنداً المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع. وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، شدد هلال على أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في ديسمبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا.

وقال الدبلوماسي المغربي في رسالته نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، إن بلاده تجدد التأكيد على الالتزام بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن.

و ذكر هلال أنه ”في المقابل تواصل الجزائر و(البوليساريو) عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين بيتر رومان ولويس أمادو، وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال“.

واتهمت جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، قبل أيام قليلة، المغرب بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء المتنازع عليها، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

وأكدت تمثيلية ”البوليساريو“ لدى الأمم المتحدة في بيان أن ”المملكة المغربية هي التي تعرقل حتى الآن تعيين مبعوث أممي، مثلما دفعت ممثلين سابقين للاستقالة“.