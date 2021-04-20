"لوموند": فرنسا خسرت رهاناتها في الجزائر

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أنّ فرنسا خسرت رهانها في الجزائر بعدم نيل ثقة ”الحراك“ من جهة و“الجنرالات“ الذين يمثّلون الحاكمين الفعليين، من جهة أخرى.

وقال التقرير إنّ ”دعم الإليزيه للرئيس عبد المجيد تبون كافياً لنزع عدوانية الجنرالات الجزائريين وأثار في الوقت ذاته استياء الشباب المحتجين، تجاه فرنسا“ مشيرا إلى تصريح وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب الذي اتهم فرنسا بأنها ”العدو التقليدي والأبدي“ لبلاده وما رافقه بعد ذلك من إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، معتبرا أنّ ”مثل هذا الازدراء يوضح أخطاء السياسة التي انتهجتها باريس منذ أكثر من عام تجاه الجزائر“.

وقال التقرير إن ماركون يغذي الطموح المحترم للغاية للتوفيق بين الذكريات بين فرنسا والجزائر. لا بد أنه كان يقضم بصوت عال خلال الولاية الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة المحتضر ، والذي ضحى به الجنرالات أخيرًا ، في أبريل 2019 ، للاحتجاج الشعبي.

وأضاف التقرير أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يطمح إلى تحقيق المصالحة لم يتخذ إجراءات الصفقة الجديدة التي فرضها الحراك الجزائري، لذلك اعتقد أن عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر 2019 يمكن أن يكون شريكه في هذا العمل الفرنسي الجزائري العظيم، لكنه تناسى أن تبون لا يمثل سوى الواجهة المدنية لنظام ما زال متمسكًا بقوة بالتسلسل الهرمي العسكري الأعلى وأن هؤلاء الجنرالات ليس لديهم مصلحة في النهج الذي يمضي فيه ماكرون لطي صفحة الماضي الاستعمارية.

واعتبر التقرير أنّ ماكرون تجاهل هذه الاعتبارات وتعهد في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 بـ ”القيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الرئيس تبون“ الذي وصفه بأنه ”شجاع“ وأثار هذا الإعلان ضجة في المعارضة التي نددت بـ ”تدخل“ فرنسا لا سيما وأن تبون كان حينها قد حقق ”الرقم القياسي“ في دخول المستشفى للعلاج في الخارج، وواصل قصر الإليزيه اتباع جدوله الزمني: قدم المؤرخ بنيامين ستورا إلى رئيس الدولة في يناير / كانون الثاني 2021 تقريرًا يجمع بين الصرامة الأكاديمية والطلب المدني وتم الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في وفاة القومي علي بومنجل في مارس / آذار بينما تم تسهيل الوصول إلى أرشيفات الحرب الجزائرية لكن ذلك لم يقابله شيء من الجانب في حين صعّد رئيس الأركان اللهجة ضد فرنسا.

ويشير التقرير إلى أنّ ”احتجاجات الحراك التي أعيد إطلاقها في 22 فبراير / شباط الماضي تتميز الآن برفع شعارات مناهضة لفرنسا حيث تم تصنيف ماكرون وفرنسا على أنهما ”شريكان“ للجنرالات و“النظام العسكري“ القائم منذ عام 1962 والذي يريد المحتجون أخيرًا استبداله بـ ”سلطة مدنية وديمقراطية“ مضيفا أنّ ”هذا الكفاح من أجل ”الاستقلال الجديد“ للبلاد والذي استهدف حتى الآن الطبقة الحاكمة في الجزائر يثير الآن تساؤلات حول المستعمر السابق ومثل هذا الغضب ضد فرنسا ملحوظ بشكل خاص بين المتظاهرين الشباب الذين هتفوا في 13 أبريل / نيسان: ”فرنسا عادت لكن الثورة ما زالت هنا“.

ويخلص التقرير إلى أنّ ”عدم رد الفعل من باريس على استفزاز وزير العمل الجزائري يدفع استراتيجية التوتر لدى القادة الجزائريين حيث في 10 أبريل / نيسان وجه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية تهديدات مبطنة إلى السفير الفرنسي متهمًا إياه بالارتباط كثيرًا بالمعارضة، وهذه المرة ترد وزارة الخارجية الفرنسية بـ ”استنكار“ مثل هذه الهجمات ”التي لا تعكس جودة العلاقات الثنائية ولا مساعي تقويتها“.