رئيس الوزراء المصري يزور طرابلس الثلاثاء لتعزيز التعاون مع ليبيا

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، يوم الإثنين، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيصل إلى طرابلس يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المتوقع أن يتم في هذه الزيارة توقيع اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا.

كما تتناول الزيارة ملف الاستثمارات المصرية في ليبيا، وملف العمالة المصرية هناك.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث، في مارس/آذار الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.