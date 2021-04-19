ليبيا.. المنفي يمنع العسكريين من السفر إلى الخارج دون إذن

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارا يمنع بموجبه سفر الضباط شاغلي المناصب القيادية إلى الخارج دون إذن منه.

وقال المنفي في تعميم وزع على الوحدات العسكرية اليوم الإثنين: ”تبين لنا قيام بعض الضباط بعقد لقاءات في الداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام للإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي دون إذن من القائد الأعلى، ما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت“.

وأضاف: ”لما كانت هذه الأفعال تعتبر من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة في الجيش الليبي، فضلا عن أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمس أمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعتبر انحرافا لدور المؤسسة العسكرية وخروجا على مبادئ الديمقراطية المنشودة، الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها“.

وشدد على أنه ”يحظر على كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ، وعلى الجميع التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد، وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.

وأشار إلى أنه يتعين على الضباط من الرتب الأدنى الحصول على موافقة الاستخبارات العسكرية لهذا الغرض.