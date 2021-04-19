محتجون في العاصمة الموريتانية يطالبون باستعادة أموال نهبت خلال حكم الرئيس السابق (صور)

نظم عدد من المواطنين الموريتانيين، اليوم الإثنين، مظاهرات بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة باستعادة ”الأموال المنهوبة“، خلال السنوات العشر التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز البلاد.

ويحقق القضاء الموريتاني حاليا في ما بات يعرف بـ ”ملف العشرية“، الذي وجهت فيه تهم بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه وبعض المقربين منه.

ورفع المحتجون لافتات تطالب باسترداد ما قالوا إنها ”أموال منهوبة خلال عشرية الرئيس السابق“، معتبرين أنها أموال للشعب، وعلى القضاء العمل على استرجاعها من مختلسيها.

وطالب المحتجون القضاء بتحمل مسؤوليته، ومحاكمة المتهمين بشكل عادل وسريع حتى تتم استعادة ”الأموال المنهوبة“.

وعبر المحتجون خلال المظاهرات أمام مبنى العدالة في العاصمة نواكشوط، عن رفضهم محاكمة الضعفاء وترك الأقوياء، مشددين على ضرورة استثمار الأموال المستعادة من المتهمين في الملف في توفير الخدمات الأساسية لسكان المناطق الهشة.

وكان مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، بدأ استلام أصول وأموال تم تجميدها خلال البحث الابتدائي في مسار التحقيق في ملفات الفساد، التي شملت الرئيس السابق، وبلغت قيمتها حسب ما أعلنت النيابة العامة 41 مليار أوقية (1 دولار أمريكي يساوي 35.93 أوقية موريتانية).

وتحدثت تقارير خلال الأيام الأخيرة عن بدء قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إجراءات إنابات قضائية، مع كل من فرنسا وتركيا من أجل استعادة بعض الأموال المهربة إليهما من طرف بعض المتهمين في ملفات الفساد.