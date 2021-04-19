وزير الخارجية الجزائري يبحث "آفاق التسوية السياسية" في ليبيا

يقوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لبحث تطورات التسوية السياسية في البلد الجار.

وبحسب الخارجية الجزائرية، سيرافق الوزير خلال هذه الزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

وسيعقد بوقادوم والوفد المرافق له، لقاءات مع بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، سواء بالمجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة المؤقتة، في إطار بحث العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وآفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية، سيعقد الوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين الليبيين بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وكان بوقادوم قد أكد عن دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، نهاية العام الجاري، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن بوقادوم كان قد زار ليبيا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعرب خلال تصريحات له في تلك الزيارة، عن أن الجزائر ترفض التدخلات الخارجية الأجنبية في الأزمة الليبية، خصوصا العسكرية منها.