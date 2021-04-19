مراقبون: الرئيس التونسي يُخطّط لتوقيف نوّاب و سياسيين

أفاد مراقبون أنّ التأويل الدستوري الذّي قدّمه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بكونه قائدا للقوّات المسلحة، العسكرية و الأمنية، و تأكيده على أنه مسؤول على التعيينات العليا في المؤسستين، يؤكّد أنه يخطّط لتوقيف نوّاب و سياسيين.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 65 لتشكيل قوّات الأمن الداخلي التونسي، إنّه القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، العسكرية و الأمنية بمقتضى أحكام دستور 2014، التي اعتبرته قائدا للقوّات المسلحة، دون تخصيص كما جرى في دستور البلاد الصادر العام 1959، حسب تعبيره.

وأضاف قيس سعيّد، في الموكب الذي حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا “ اليوم صبر وغدا أمر“.

و اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ التهديد الذي ختم به رئيس الدولة خطابه ”اليوم صبر و غدا أمر“ يعني أنه بصدد التحضير لترتيبات غير متوقّعة في المشهد السياسي.

ورجّح الخرايفي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن يبدأ رئيس الدولة قيس سعيّد تنفيذ اعتقالات في صفوف نوّاب و سياسيين، مستندا في حكمه لقول سعيّد ”حينئذ لا يمكن التمسك بالحصانة أو الاستقواء بالخارج او بالمال او بالجاه السياسي“، حسب تعبيره.

و أكد الخرايفي أنّ الفكرة الرئيسية من وراء مضامين خطاب الرئيس التونسي، تتصل بدعوة التشكيلات الأمنية إلى الائتمار بأوامره، بدلا من رئيس الحكومة هشام المشيشي في الأيّام المقبلة.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن الرئيس التونسي يخطط منذ فترة لتوقيف عدد من السياسيين، بناء على قانون الطوارئ ،الذي يتيح لوزارة الداخلية القيام بتوقيفات إدارية دون الحصول على أوامر قضائية.

وأضاف القيزاني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الرئيس التونسي يسعى للسيطرة على وزارة الداخلية، لكونها الأداة الوحيدة التي تمكنه من تفعيل المخطط، غير أنّ اقالة الوزير السابق للداخلية توفيق شرف الدين في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي ، حالت دون ذلك.

وبحسب القيزاني، فإن سبب لجوء الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى هذا الخيار، يعود لبطء معالجة القضاء للملفات التي تدين بعض السياسيين، ولتحصّن بعضهم بالحصانة البرلمانية.

من جهته، افاد الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أنّ تخطيط الرئيس لتوقيف سياسيين و 8شخصيات ضالعة في الفساد، هو مخطط للأمين العام السابق في حزب التيار الديمقراطي محمّد عبّو، ولا يعني أن تنفيذه مهمّة يسيرة.

وقال السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي رفض سابقا تعيينات في وزارة الداخلية، ورفض اليوم التأويل الدستوري لقيس سعيّد واعتبره خارج السياق، في مؤشّر ينذر بصراع محتدم بين سعيّد و المشيشي.