قناة ليبية: تسليم المهاجرين المصريين المخطوفين في بني وليد لذويهم

قالت مصادر ليبية، الأحد، إن السلطات المختصة، سلمت عددًا من المواطنين المصريين كانوا قد اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة، لذويهم في مدينتي مصراتة، وزليتن.

ونقلت ”قناة ليبيا“، عن مصادر خاصة بها، أن المهاجرين المصريين الذين كانوا مختطفين في ”بني وليد“ من قبل مجموعة مسلحة لا يتجاوز عددهم 6 أشخاص، وقد تم تسليمهم لذويهم.

وذكرت القناة الليبية أن مديرية الأمن تواصلت مع وزارة الداخلية منذ الليلة البارحة بشأن الحادثة، وتبين أن المختطفين مهاجرون غير قانونيين، كما أن الحادثة تم تضخيمها على أنها استهداف للمصريين في ليبيا، وهذا غير صحيح بحسب ذات المصادر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مصريون للاختطاف في ليبيا، وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، وانتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة.

ففي العام 2016، أفضت جهود مصرية ليبية مشتركة، إلى تحرير 23 مصريًا كانوا مختطفين في منطقة البريقة الساحلية.