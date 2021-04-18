المغرب.. هل ينذر مقتل أحد قادة "البوليساريو" بتصعيد في الصحراء الغربية؟

فتحت التطورات الميدانية الأخيرة الخاصة بإقليم الصحراء الغربية، الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا الإقليم، والتي تُوصف بأنها من أقدم النزاعات في المنطقة، وذلك بعد مقتل أحد أبرز القياديين في جبهة ”البوليساريو“ بالمنطقة العازلة على يد الجيش المغربي، بحسب الجبهة.

وقُتل الداه البندير، القيادي العسكري بالجبهة، والتي تصفها الرباط بـ ”الانفصالية“، الأربعاء الماضي، في غارة شنّتها طائرة مُسيّرة مغربية في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين الرباط وما يسمى بـ“الجمهورية الصحراوية“، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء تابعة للجبهة، في بيان ما لبثت أن أزالته من موقعها الإلكتروني.

ولم يؤكد المغرب أو ينف هذه المعلومات المتداولة إلى حدود الساعة.

وكانت المنطقة قد شهدت توترًا العام الماضي، إذ قام الجيش المغربي بعملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة، هدفت إلى إعادة حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة مع موريتانيا، بعدما قطعها عناصر من الجبهة.

وهذه هي المرة الأولى التي ينفّذ فيها الجيش المغربي غارة جوية قاتلة بواسطة طائرة بدون طيار في الصراع الذي يخوضه منذ عقود ضد جبهة ”البوليساريو“.

وبما أن المنطقة مفتوحة أمام عدد من التكهنات، ذكر موقع ”هسبريس“ المغربي، اليوم الأحد، نقلا عن موقع ”Manadefense“ المتخصص في الصفقات العسكرية، أن الجيش المغربي يتجه إلى تحديث منظومته الدفاعية والهجومية باقتنائه طائرات بدون طيار لحماية أراضيه من تهديدات محتملة.

وتتزامن هذه التطورات مع فشل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعيين مبعوث إلى الصحراء الغربية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

والنزاع في الصحراء الغربية ممتد منذ عقود، وتطالب جبهة ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير مصيره، أما المغرب الذي يسيطر على نحو 80 % من المنطقة الصحراوية الشاسعة، فيقترح حكما ذاتيا تحت سيادته.

وقال الخبير المغربي في الدراسات العسكرية والشؤون الاستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، إن بلاده تتعامل بصرامة حيال أي استفزازات تهدد أمن أراضيه، معتبرا أن مقتل الداه البندير، رسالة قوية لجبهة ”البوليساريو“ ومن يقف خلفها وتحديدا الجزائر.

وأضاف المكاوي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”جبهة البوليساريو تسعى من خلال محاولاتها الاستفزازية بالمنطقة العازلة، إلى الضغط على مجلس الأمن قبل عقد اجتماعه حول ملف الصحراء في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

واعتبر الخبير العسكري أن هدف ”البوليساريو“، هو ”تسخين الأجواء الميدانية للوصول إلى أهداف دبلوماسية لا غير، ومحاولة تصوير الطرف المغربي وكأنه معتد“. وفق تعبيره.

وأضاف أن ”المغرب حدد قواعد الاشتباك بالمنطقة منذ البداية، إذ أكد أن كل محاولة اختراق للجدار الأمني والذي يبلغ طوله 2700 كلم من قبل عناصر البوليساريو، سيتم مواجهتها بشكل حازم، وبالتالي هو دفاع شرعي، وأي محاولة أخرى ستلقى نفس المصير“.

وفي قراءته لعجز الأمم المتحدة عن تعيين مبعوث شخصي إلى المنطقة منذ استقالة الألماني هورست كولر المفاجئة، قال المكاوي إن ”أطراف النزاع لن تتوافق في الوقت الراهن على اسم معين بالنظر إلى الأجواء المشحونة، بحيث كلما تم اختيار شخص ما أثيرت حوله شكوك طرف من الأطراف“.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أكدت الخميس، أن جبهة ”البوليساريو“، اعترضت على مرشح برتغالي اقترحه الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وتسببت استقالة كولر، والتي وضعها على طاولة الأمين العام أنطونيو غوتيريش في شهر أيار/مايو 2019، في دخول المسار السياسي لقضية الصحراء الغربية المثيرة للجدل إلى مرحلة الجمود.