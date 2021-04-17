الحكومة الليبية ترحب بنشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة السبت، ترحيبها بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي والقاضي بنشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان، إنها مستعدة للمساعدة وتقديم التسهيلات للمراقبين الدوليين لممارسة عملهم للإشراف على عملية وقف إطلاق النار، داعية إلى المساعدة في إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وأضافت الحكومة الليبية أنها تعتزم توفير جميع القدرات المالية واللوجستية لسلطة الانتخابات في البلاد لإجراء تصويت نزيه وشفاف في 24 ديسمبر المقبل، بحسب ما نقلته ”أسوشيتد برس“.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارًا يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

كما وافق المجلس على الاقتراح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن انضمام ما يصل إلى 60 مراقبا إلى مهمة الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.