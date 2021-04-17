هل ينجح البرلمان الليبي في تمرير ميزانية 2021؟‎‎

يعقد مجلس النواب الليبي بعد غد الإثنين، جلسة في مقره مدينة طبرق لمناقشة ميزانية الدولة للعام 2021، التي تأخر البت فيها، وسط توقعات متضاربة بشأن تمرير الميزانية أو رفضها.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة البرلمان الليبي إلى اعتماد الميزانية الموحدة، وسط توقعات باحتمالية وجود معارضة نيابية شديدة قد تعرقل تمرير الميزانية ما سيكبح قدرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على العمل في حال ردها.

تحوير الميزانية

ويأتي تأخر مجلس النواب في اعتماد قانون ميزانية الدولة للعام 2021، بسبب تغيير الميزانية من طرف حكومة الوفاق المنصرفة، التي أعدتها بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، بخلاف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي غيرت الميزانية بما يتناسب مع احتياجاتها وعملها، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي.

وعلّل المريمي تأخير البت في الميزانية بأنها وردت إلى مجلس النواب وفيها العديد من الأخطاء والملاحظات، مؤكدًا أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب ”صححت الأمر“.

تضارب المواقف

وقال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن ”الميزانية لن تمر“، معللًا ذلك بأن ”تصرفات وتحركات الحكومة غير مُطمئنة ولا تبعث على الثقة“.

وأشار جبريل في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن مشروع الميزانية بذاته ”مثير للجدل وبه شبهات الفساد وغير متوافق مع برنامج عمل حكومة عمرها 10 أشهر“.

واتفق النائب سعيد إمغيب، مع ما ذهب إليه اوحيدة؛ حيث دعا عبر منشور على صفحته بـ“فيسبوك“، إلى عدم تمرير الميزانية.

وقال إمغيب ”سمعناهم يرددون في مراسم التسليم والاستلام بين المجلسين عبارة (سوف نكمل مسيرة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق) فقلنا دعونا نحسن النوايا فما هي إلا عبارات عابرة كثيرًا ما نسمعها في مثل هذه المناسبات“.

وتابع النائب إمغيب قائلًا: ”لكن أن نسمع الاتراك عبر قنواتهم الاعلامية وإعلاميهم بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوفده الوزاري الكبير، يرددون بمناسبة ودون مناسبة أن تركيا ترى في حكومة الدبيبة امتدادا لحكومة فايز السراج دون صدور أي ردّ من قبل حكومة الوحدة الوطنية!، فهنا يجب أن نتوقف ونضع بعض علامات الاستفهام“.

وأشار إلى أنه يجب أن يتذكر الجميع أن حكومة فايز السراج ”كانت تدعم المليشيات وتدفع رواتب مجزية للمرتزقة وتغض الطرف عن مهربي الوقود والبشر ولم تحرك ساكنا لمواجهة اللصوص وسارقي الاعتمادات“.

وشدد النائب إمغيب، على أنه ”يجب أن لا يكون هنالك أي حديث عن اعتماد ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية، لأننا نعلم كيف ستصرف سلفًا“.

ورغم انتقاده تصرفات حكومة الدبيبة، إلا أن النائب علي التكبالي، يرى أن ”الميزانية ستمر“، مؤكدًا في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الذين مرروا الحكومة سيمررون الميزانية“، على حد قوله.