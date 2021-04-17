تونس.. محللون يرجحون تخلي "النهضة" عن هشام المشيشي

تشهد تونس لقاءات مُكثّفة بين عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، لمناقشة آليات الخروج من حالة الانسداد التي تعيشها منذ أشهر، وسط توقعات بتخلي حركة النهضة الإسلامية عن رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، وتوسيع الحكومة.

وانطلقت النقاشات بعد توتّر العلاقة بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، والمشيسي، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية رفض سعيّد لتعديل وزاري اقترحه المشيشي وصادق عليه البرلمان.

وأكّد المُتحدث باسم النهضة، فتحي العيّادي، أنّ حركة النهضة تبحث عن مخارج للأزمة السياسية، مضيفا أن جزءا من تلك الحلول يتعلّق بالحوار حول الحكومة ورئيسها هشام المشيشي.

وأضاف العيادي في تصريح إعلامي، أنّ مصير حكومة هشام المشيشي مطروح للحوار ، معربا عن أمله في ”إيجاد عقلاء في الأحزاب لتبادل الأفكار والتوصل معهم إلى حلول مشتركة“ حسب تعبيره.

واعتبر الكاتب السياسي، عبد الواحد اليحياوي، أن حركة النهضة أصبحت تعيش عزلة متصاعدة، بسبب تمسّكها برئيس الحكومة هشام المشيشي، رغم حصيلته السلبية التي يدلّ عليها الوضع الاقتصادي المتردّي، وتفاقم أزمة كورونا، حسب تعبيره.

وأضاف اليحياوي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن النهضة أدركت أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد لن يقبل التعامل مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بوصفه خالف اتفاقه معه عند اختياره رئاسة الحكومة، وأنه لن يباشر الحوار الوطني، إلا باستقالة المشيشي، وبالتالي بدأت في تقديم إشارات سياسية مفادها أنها من الممكن أن تتخلى عن دعم المشيشي.

ورأى المحلل السياسي حسن القلعي أن خوف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من إزاحته من منصبه، في ظلّ تقدم مسار لائحة سحب الثقة منه، يدفعه إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، والتضحية بالحكومة.

واعتبر القلعي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن من مصلحة حركة النهضة تشكيل حكومة جديدة، تكون مستقلة عن كل الأحزاب السياسية، أو تشارك فيها أطراف سياسية متعددة، لتجد مخرجا من الحصيلة السلبية للحكومة الراهنة التي تدعمها حركة النهضة وحليفيها قلب تونس و ائتلاف الكرامة.

وبحسب القلعي، فإن حركة النهضة بصدد المناورة، للبحث عن تفاهمات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد لترتيب الحكومة الجديدة، وتحويل حكومة هشام المشيشي إلى حكومة تصريف أعمال، بعد سحب الثقة منها، أو دفع رئيسها للاستقالة.

من جهته اعتبر المحلل السياسي، رياض حيدوري، أن حركة النهضة تخلّت في وقت سابق عن رؤساء حكومات ينتمون لها، على غرار حمادي الجبالي وعلي العريّض، وبالتالي فإنها مستعدة لأجل مصلحتها أن تتخلى عن هشام المشيشي الذي لم تختره لرئاسة الحكومة.

و أضاف حيدوري في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنه ”لم يعد للأزمة السياسية من حل، سوى تنحي رئيس الحكومة هشام المشيشي، خاصة أن رئيس الدولة قيس سعيد، أصبح يستغل التأويلات الدستورية لتعطيله“.

كما رأى حيدوري أن ”زيارة قيس سعيد الأخيرة إلى مصر، و انتقاداته الحادة التي وجهها إلى الإسلام السياسي، أوحت بوجود خطة لتحجيم دور النهضة في المشهد السياسي، ودفعت النهضة إلى تقديم تنازلات“. بحسب تعبيره.