بيان: اختيار المناصب السيادية في ليبيا سيحسم خلال هذا الأسبوع

قال عضو اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي باستلام ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، عبدالمنعم العرفي، إن اللجنة ستبدأ، مساء الإثنين القادم، فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.

وأشار العرفي في بيان للجنة، إلى أنه يتوقع أن تجرى عملية الاقتراع خلال جلسة للبرلمان، يوم الخميس القادم، مضيفا بأن أسماء شاغلي المناصب السيادية ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية.

وأوضح العرفي، أن الجلسة القادمة للبرلمان سيخصص جزء منها لمناقشة الميزانية العامة، مبينا أن الجلسة ليست مخصصة لإقرار الميزانية، بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

يذكر أن المناصب السيادية تم الاتفاق بشأنها خلال حوار بوزنيقة، المدينة المغربية، غير أن عقبات كثيرة، حالت دون تطبيق الاتفاقات بشأنها.

وبحسب ما تم التوصل إليه في بوزنيقة، فإن المناصب السيادية تشمل محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وتشهد ليبيا انفراجا سياسيا بعد سنوات من الاضطراب أعقبت سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، إذ ترعى الأمم المتحدة تسوية سياسية في البلاد، تمثلت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، المكلفة بإدارة البلاد وصولا إلى انتخابات عامة، من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقد تسلم كل من حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد، مهامهما لقيادة البلاد، في منتصف مارس/آذار الماضي.