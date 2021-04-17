"البوليساريو" تتهم المغرب بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء

اتهمت جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، المغرب بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء المتنازع عليها، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

وأكدت تمثيلية ”البوليساريو“ لدى الأمم المتحدة في بيان أن ”المملكة المغربية هي التي تعرقل حتى الآن تعيين مبعوث أممي، مثلما دفعت ممثلين سابقين للاستقالة“.

وشدد بيان التمثيلية على أن الرباط ”ترفض أي مرشح من دول معروفة بحيادها، مثل الدول الاسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها“، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا البيان ردا على تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، الخميس الماضي، الذي يؤكد أن جبهة ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، اعترضت على مرشح برتغالي اقترحه الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

واعتبر البيان أن ”تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، لا بد أن تتوفر فيه معايير الحياد والاستقلالية والكفاءة وأن يؤدي مهمته بنزاهة“.

ومنذ استقالة المبعوث السابق هور ستكولر في أيار/مايو 2019، دخل المسار السياسي لهذه القضية المثيرة للجدل إلى مرحلة الجمود.

ومن المزمع عقد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول ملف الصحراء الغربية في 21 نيسان/أبريل الجاري، وسيكون مغلقا.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.