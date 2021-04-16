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"الرئاسي الليبي" يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات في موعدها
تاريخ النشر: 16 أبريل 2021 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2021 21:35 GMT

"الرئاسي الليبي" يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات في موعدها

رحب المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع، والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة

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المصدر: خالد أبو الخير -إرم نيوز

رحب المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع، والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وحث المجلس البرلمان الليبي على ”تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي“.

وجدد المجلس دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لمراقبة وقف إطلاق النار، مشددا على ”ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا“.

وكان مجلس النواب الليبي قد دعا لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة الميزانية المقترحة من حكومة الدبيبة، كما شكل لجنة لاستقبال طلبات المترشحين للمناصب السيادية.

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