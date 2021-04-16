تقرير: مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات سياسية تونسية

أكد تقرير أوردته صحيفة ”الصباح“ التونسية في عددها الصادر اليوم وجود مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات سياسية في تونس، من بينها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، والنائب اليساري منجي الرحوي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن التنظيمات الإرهابية في جبال تونس، تخطط لعملية إرهابية كبرى لاسترجاع ثقة المتبنين للفكر الجهادي المتطرف، وإثبات وجودها بعد تشديد الخناق عليها.

وبحسب التقرير، فإن جهاز الاستخبارات التونسية، أطلق تحذيرات من محاولة عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة الانتقام لقتلاهم وسجنائهم، من خلال التخطيط لاستهداف الأمنيين والعسكريين داخل مقراتهم.

وذكر التقرير، أن المخطط الإرهابي الذي تم رصده، كان ينوي استهداف مصالح أجنبية وبعثات دبلوماسية تابعة لفرنسا وأمريكا ودول خليجية، مشيرًا إلى تجنيد التنظيمات الإرهابية لفتيات ونساء لتنفيذ عمليات انتحارية نوعية خلال شهر رمضان الجاري.

وحيال ذلك، يذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية التونسية رفعت مستوى اليقظة، ووضعت خطة شاملة لحماية الشخصيات المهددة والمنشآت والمقرات المستهدفة.

يشار إلى أن تونس عرفت عمليات إرهابية في شهر رمضان خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، انتهت بمقتل العديد من العسكريين، إضافة إلى اغتيال البرلماني محمد البراهمي، وقتل 38 سائحًا أطلق عليهم ”ذئب منفرد“ النار قبالة نزل أمبريال في محافظة سوسة عام 2015.