الجيش الليبي يرفع درجة تأهبه على الحدود مع تشاد لمنع عمليات "تسلل"

رفعت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي درجات الاستعداد والتأهب الأمني في مناطق جنوب ليبيا بالقرب من الحدود مع دولة تشاد.

وقال اللواء 128 في بيان إن ”سرية شهداء القرضابية التابعة له قامت بإطلاق دوريات أمنية في المنطقة تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

وشملت الدوريات الأهداف الحيوية والحقول النفطية في مناطق الجنوب.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن الهدف من هذا الإجراء ضبط الحدود الجنوبية مع تشاد، وتأمين الحقول النفطية ومنع حدوث تسلل لعناصر إرهابية بين البلدين“.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الخميس، إلى تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية التشادية لمنع أي خروقات قد تضر باستقرار البلدين الجارين.

وحثت اللجنة السلطات الليبية المختصة لأن تكون على أهبة الاستعداد، وأن تعمل على تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية التشادية لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين الليبي والتشادي، معربة عن بالغ قلقها من أن ”تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية“.

وكانت السفارة الأمريكية في نجامينا قد حذرت في وقت سابق من تقارير تتحدث عن انتقال مجموعات مسلحة عبر الحدود الليبية التشادية.

وفي 13 من الشهر الجاري، قالت الحكومة التشادية إن سلاحها الجوي شتت من وصفتهم بجحافل المرتزقة الذين دخلوا تشاد قادمين من ليبيا، مشيرة إلى أن الجيش التشادي يواصل تمشيط مواقع بإقليم تِبِسْتي شمالي البلاد.

ولاحقًا، أعلنت نجامينا إغلاق الحدود مع ليبيا.