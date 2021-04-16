وفاة 21 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

أفاد مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، بأن ما لا يقل عن 21 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم؛ بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية، بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وقال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس: ”المركب غرق أثناء رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس، أمس الخميس.. حتى الآن تم انتشال 21 جثة وما زال البحث جاريا“.

وفي الشهر الماضي، لقي أيضا 39 مهاجرا حتفهم قبالة سواحل صفاقس، في حادث مماثل، بعد أن أصبحت المنطقة نقطة انطلاق رئيسية باتجاه السواحل الإيطالية، في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين يسعون لحياة أفضل في أوروبا.