متشدد جزائري يسلم نفسه للسلطات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الخميس، أن مواطنا كان قد التحق بجماعات مسلحة متشددة في منطقة الساحل سلّم نفسه للجيش، في مدينة ”برج باجي مختار“ المحاذية لمالي.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلم المتشدد المسمى بن خية إبراهيم“ المدعو إبراهيم بيبليك“ نفسه يوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة“.

وهو خامس متشدد جزائري يسلّم نفسه للسلطات في هذه المدينة منذ مطلع العام.

وأعلنت الوزارة أنه كان ”بحوزته مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، مخزنان وكمية من الذخيرة“.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري أن وحداته قامت خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 نيسان/أبريل بـ“توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة“.

وعادة ما تستخدم السلطات عبارة ”إرهابي“ للدلالة على مسلّحين متطرفين لا يزالون ينشطون في فترة ما بعد حقبة الحرب الأهلية (1992-2002).

ومنذ أشهر يضاعف الجيش الجزائري عمليات ”مكافحة الإرهاب“ في أنحاء البلاد.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، قُتل ثمانية متشددين في اشتباكات مع الجيش، وفق وزارة الدفاع، كما قُتل ثلاثة عسكريين.

ورغم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم التوصل إليه في العام 2005، والرامي إلى طي صفحة ”العشرية السوداء“ (1992-2002) التي أوقعت مئتي ألف قتيل، لا تزال جماعات متطرفة مسلّحة تنشط في البلاد، خصوصا في الشرق، حيث تستهدف عادة قوات الأمن.

وكان الجيش الجزائري قد أعلن أنه تمكّن في العام 2020 من ”تحييد“ 37 جهاديا ”تم القضاء“ على 21 منهم.

وهو أعلن أنه ألقى القبض على تسعة، فيما سلّم سبعة أنفسهم للسلطات العسكرية.

وكان الجيش الجزائري أعلن أنه تمكّن في العام 2019 من القضاء على 15 مسلّحا إسلاميا.

وبحسب الإعلام الرسمي، أحبط الجيش خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب بعد مقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال في حزيران/يونيو على يد قوات فرنسية منتشرة في شمال مالي.