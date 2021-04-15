تونس.. اعتصام أمام وكالة الأنباء الرسمية احتجاجًا على "تعيينات النهضة" فيها (فيديو وصور)

اعتصم صحفيون تونسيون، اليوم الخميس، أمام مقر وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء، احتجاجًا على اقتحام قوات الأمن لمقر الوكالة، ورفضًا للتعيينات الحزبية فيها.

ورفع المحتجون خلال الاعتصام الذي جاء استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، شعارات ضد تنصيب مدير جديد للوكالة، مقرب من حركة النهضة الإسلامية، وضد التدخل السياسي في خطها التحريري.

وشارك في التحرك الاحتجاجي، عدد من ممثلي المنظمات الوطنية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أدانت بشدة في بيان صدر مؤخرًا، عملية اقتحام قوات الأمن لمقر الوكالة، والاعتداء بالعنف على الصحفيين والعاملين فيها.

واعتبرت النقابة في بيانها، أن اقتحام المؤسسة ”يعد سابقة خطيرة لم تشهدها مؤسسات الإعلام العمومي في أحلك فتراتها، وأن إقحام الأمن في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق“.

وأكدت أن الحكومة“اختارت سياسة المرور بقوة والمواجهة بدل سياسة الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات رغم تحذير الصحفيين والتقنيين وهياكلهم النقابية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية“.

ودخل صحفيو وعاملو الوكالة الرسمية، في اعتصام مفتوح مؤخرًا، بسبب تعيين الصحفي كمال بن يونس، مديرًا عامًا للوكالة.

واعتبر المعتصمون أن“هذا التعيين، يراد به التأثير على الخط التحريري للوكالة، وتطويعها لصالح حركة النهضة الإسلامية، باعتبار أن كمال بن يونس مقرب من النهضة“.

وكان كمال بن يونس، حاول اقتحام الوكالة، بعد أن تم منعه من دخولها، واستعان في ذلك بعدد من عناصر الأمن، التي وفرت له الحماية وحاولت إدخاله بالقوة.

وتطور الأمر حينها إلى مناوشات بين عناصر الأمن والعاملين في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أصيب على إثرها عدد من الصحفيين، وتم طرد المدير العام الجديد ومنعه من الدخول.