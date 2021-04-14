محكمة تونسية تغرم نبيل القروي 6.5 مليون دولار في قضايا فساد

قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، على رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بغرامة مالية بقيمة 19 مليونا و 335 ألف دينار (6.5 مليون دولار أمريكي).

وحكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بغرامة مالية على القروي في قضايا تهرب ضريبي وغسل للأموال.

وأكد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، فضل عدم ذكر اسمه، أن القروي امتنع اليوم عن مغادرة السجن والحضور أمام الهيئة القضائية التي حكمت عليه.

وسيتم إطلاق سراح القروي بعد توفير هذا المبلغ، وبعد أن تم التحقيق معه منذ سنوات، وسجنه وإطلاق سراحه أكثر من مرة في نفس القضايا.

الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أصدرت، يوم 24 فبراير 2021، مذكرة إيداع بالسجن بحق القروي، وذلك بشبهة تبييض الأموال.

وخضع القروي؛ وهو رجل أعمال ومالك قناة ”نسمة“ الفضائية، لتحقيقات مكثفة استمرت منذ أشهر طويلة، قبل أن يحسم القضاء التونسي بشأنها، ويقرر توقيف رئيس الحزب وإيداعه السجن.

وتم توقيف القروي في المرة الأولى في أغسطس من العام الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال.