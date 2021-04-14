هل قرر عبدالإله بنكيران اعتزال الحياة السياسية؟

سلّط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، الضوء على الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب عبد الإله بنكيران، مرجحا أن يكون قد تخلى عن السياسة بعد تجنبه الظهور الإعلامي وعدم الإعلان عن موقفه من الانتخابات القادمة.

وقال التقرير إنّ بنكيران الذي يعتبره البعض نجم حزب العدالة والتنمية والذي كان رئيسًا للحكومة من عام 2011 إلى عام 2017 أصبح اليوم ”نجما سابقا“ مشيرا إلى أنّه ”عانى بالفعل من العديد من الضربات حيث أقاله الملك محمد السادس في مارس / آذار 2017 من رئاسة الحكومة ثم تعرض للخيانة من قبل ”إخوانه“ الذين فضلوا سعد الدين العثماني على رأس حزب العدالة والتنمية.

وأضاف التقرير إنّ ”بنكيران شعر بالإهانة لعدم إعادة تعيينه رئيسا للحكومة وقد اعترف ذات مرة بأن الأمر كان صعبًا واستغرق وقتًا طويلاً لتجاوزه.

وأشار أستاذ القانون وعالم السياسة مصطفى سحيمي إلى أنّ ”بنكيران لا يزال يعتقد أنّ حزب العدالة والتنمية جاء إلى السلطة من أجل الدفاع عن القيم وليس الحصول على مناصب“ وفق قوله.

وبحسب التقرير ”يعتمد بنكيران استراتيجية اتصال جيدة التجهيز: فترات طويلة من الصمت تتخللها لقاءات مع الشباب وأحيانًا النقابات وقبل كل شيء ردود الفعل على صفحته على ”فيسبوك“ لتمييز وجوده واختلافه مع خليفته سعد الدين العثماني“ وفق ما ينقله عن المحلل مصطفى السحيمي الذي اعتبر أنّ بنكيران يقتنص اللحظة المناسبة للخروج، فعندما يدعم العثماني مسألة التطبيع يظهر للقصر أنه يعرف الحدود التي يجب عدم تجاوزها وأنه يحترم مفهوم ”مصلحة الدولة“ وعندما يغلق باب حزبه احتجاجًا على قانون تقنين المخدرات يثبت أنه لا يزال وصيًا على القيم الأساسية لحزب العدالة والتنمية. كما أنها حجة انتخابية مهمة حيث أن موقفه الشعبوي بصراحة يتماشى مع الرأي العام“ بحسب تعبيره.

وأكد عبد الإله بنكيران الذي اتصلت به ”جون أفريك“ مؤخرًا ”أنه فقد شهيته“ في المبارزة السياسية والإعلامية ويقول إنه غير مهتم بالموعد الانتخابي وكان كثيرا ما يخاطب شباب حزب قائلا ”تذكروا ما كنا عليه قبل عشرين سنة!“.

وأكد التقرير أنّ ”من الواضح أن عبد الإله بنكيران لن يعود أبدًا إلى موقع المسؤولية ويبدو أنه منذ سقوطه اختصر حضوره على ”فيسبوك“ ولم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك في الحملة الانتخابية المقبلة وقبل كل شيء أي المرشحين سيدعمه، ولكن على الرغم من ذلك يبدو من المرجح جدًا أنه سيسعى لتعبئة القاعدة وإعادة تركيز الحزب على قيمه الأساسية وإحياء موضوعات الحملات الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الخاصة بعامي 2011 و 2016″.

وأوضح التقرير أنّ ”الخط المحافظ الذي يجسده هو الأغلبية بين ناخبي الحزب كما أنّه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة ولديه العديد من الاتصالات سواء بين الشباب أو بين التنفيذيين.“

وأشار التقرير إلى أنّه ”حتى الآن لم ينشر حزب العدالة والتنمية، مثل الأحزاب السياسية الأخرى، برنامجه والجميع ينتظر صدور تقرير اللجنة التي ستحدد ”نموذج التنمية الجديد“ للحزب“.