"النهضة": لا وجود لـ"الإخوان" في تونس ومعركة السيسي مع الجماعة في مصر لا تعنينا

انتقدت حركة النهضة الإسلامية في تونس الأطراف السياسية التي تصفها بأنها تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وقالت إنه لا وجود للإخوان في تونس، فيما يبدو أنه تبرؤ للحركة من التنظيم الذي تُحسب عليه.
واعتبر النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أنه“لا وجود للإخوان في تونس“وأن معركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع إخوان مصر لا تعني الحركة.
وقال البحيري:“اسمنا حركة النهضة ولسنا إخوانًا، وليس لدينا في تونس لا إخوان ولا صراع بين النظام والإخوان، بل نعيش في نظام تعددي وديمقراطي، والنهضة حزب من الأحزاب القانونية المعترف بها، وهي الحزب الأول في البرلمان، ومشاركة في الحكم، ومدافعة عن البلاد“.
وأضاف:“معركة السيسي مع الإخوان في مصر لا تعنينا، وخائف على الديمقراطية والتعددية، وأوجه تحية لرئيس الجمهورية كأخٍ ومؤسسة“، وفق تعبيره.
وتعليقًا على زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أيام إلى مصر، وحملات التشويه التي قامت بها أطراف محسوبة على حركة ”النهضة“، قال البحيري:“نتمنى لو يزور الرئيس مصر وغير مصر لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الطيبة مع الجميع، ونطالبه بالتكثيف من زياراته، ورفع الحواجز التي بُنيت، والشعب المصري شقيق ومعتزون بعلاقاتنا به، وزيارة الرئيس أمر مطلوب“، بحسب قوله. وتابع:“نحن تونسيون أبًا عن جد، والشأن المصري يعنينا فقط في إطار أننا إخوة وأشقاء، ولكن لم نكن ولن نكون معنيين بالصراعات الحاصلة في مصر، ومصر دولة شقيقة، ونتعامل معها بما تقتضي الأخلاق والأعراف بين الأشقاء في إطار التعاون والاحترام المشترك“.
وأكد القيادي في ”النهضة“، ورئيس كتلتها البرلمانية أنه لا علاقة لتدوينته الأخيرة التي تحدث فيها عن أطراف انقلابية بزيارة رئيس الجمهورية إلى مصر، موضحًا أن“التدوينة كتبت في وضع آخر، وهي تتحدث عن الأطراف الداعية للانقلاب على النظام السياسي“.
وقال إن“ظاهرة استهداف الدستور من طرف جهات فاشية متمثلة في عبير موسي تنامت، وموسي تدعو للانقلاب والفراغ، حيث يمكن تغيير الدستور، وتطوير النظام ، ولكن ما لم يتغير الدستور على الجميع احترامه، والابتعاد عن بث الفتنة والكراهية“، بحسب وصفه.