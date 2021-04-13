"النهضة": لا وجود لـ"الإخوان" في تونس ومعركة السيسي مع الجماعة في مصر لا تعنينا

انتقدت حركة النهضة الإسلامية في تونس الأطراف السياسية التي تصفها بأنها تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وقالت إنه لا وجود للإخوان في تونس، فيما يبدو أنه تبرؤ للحركة من التنظيم الذي تُحسب عليه.

واعتبر النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أنه“لا وجود للإخوان في تونس“وأن معركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع إخوان مصر لا تعني الحركة.

وقال البحيري:“اسمنا حركة النهضة ولسنا إخوانًا، وليس لدينا في تونس لا إخوان ولا صراع بين النظام والإخوان، بل نعيش في نظام تعددي وديمقراطي، والنهضة حزب من الأحزاب القانونية المعترف بها، وهي الحزب الأول في البرلمان، ومشاركة في الحكم، ومدافعة عن البلاد“.

وأضاف:“معركة السيسي مع الإخوان في مصر لا تعنينا، وخائف على الديمقراطية والتعددية، وأوجه تحية لرئيس الجمهورية كأخٍ ومؤسسة“، وفق تعبيره.