احتقان بوكالة الأنباء التونسية الرسمية بعد تعيين مدير "مقرب" من النهضة (فيديو)

شهدت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، اليوم الثلاثاء، حالة احتقان غير مسبوقة بعد أسبوع من اعتصام العاملين فيها رفضا لتعيين الحكومة لمدير عام جديد يقول المحتجون، إنه قريب من حركة ”النهضة“ الإسلامية.

وشهد محيط المؤسسة صباح اليوم الثلاثاء، حالة احتقان وغضب في صفوف المحتجين الذين أصروا على طرد الرئيس المدير العام المعين حديثا كمال بن يونس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا حادا بين بن يونس، ونائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد.

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وتوجهت أميرة محمد، إلى الصحفيين والتقنيين المحتجين بالقول ”هذا المدير الجديد يهدد باستقدام القوة العامة لاقتحام مقر المؤسسة وهذا منطق بوليسي وميليشيوي مرفوض“.

وأضافت أميرة محمد مخاطبة كمال بن يونس الذي صدر تعيينه بالجريدة الرسمية يوم الـ6 من أبريل/ نيسان الجاري ”كنّا نتمنى لو أنك انسحبت بكرامة، نحن صحفيون ونعرف قطاعنا جيدا وقرار التعيين ليس قرارا حكوميا بل هو قرار حزب سياسي“ في إشارة إلى حركة النهضة.

وبينما ردد الصحفيون والتقنيون المحتجون شعار ”ديقاج“ (ارحل) وشعار ”التاب“ حرة حرة والأحزاب على برة“ (والتاب هي التسمية المختصرة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بالفرنسية).

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة اضطرار كمال بن يونس إلى الانسحاب وسط هتافات المحتجين.

ويخوض الصحفيون والتقنيون والعاملون في وكالة تونس أفريقيا للأنباء منذ أسبوع اعتصاما في المؤسسة للتعبير عن رفضهم هذا التعيين، وقرروا القيام بإضراب حضوري مركزيا وجهويا يوم الـ 22 من نيسان/ أبريل الجاري.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل في برقيتين منفصلتين إلى ”مراجعة هذا التعيين ووضع شروط ومعايير مهنية للتعيين على رأس المؤسسة وفق عقد أهداف وبرامج، بما يضمن استقلالية المرفق العمومي“.

ويُعد الإضراب هو الأول من نوعه في الوكالة التي تأسست سنة 1961 بعد أسبوع من الاعتصام الذي بدأه العاملون بالمؤسسة رفضا لهذا التعيين وفي ظل ”لا مبالاة الحكومة لرفض كافة الأسلاك العاملة في الوكالة لهذا التعيين الخطير على استقلالية المؤسسة“، بحسب ما جاء في برقيتي الإضراب.

وكان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، أعلن في وقت سابق أمس تمسكه بتعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس أفريقيا للأنباء؛ ما اعتبره صحفيون وفاعلون في القطاع الإعلامي محاولة لوضع اليد على القطاع وتركيعه، وفق قولهم.